Kerkez ajándékot kapott, majd az orvosok várták

A hétközi Bajnokok Ligája-továbbjutás után a Premier League-ben is kulcsfontosságú mérkőzés várt a Liverpoolra, hiszen ha a Vörösök jövőre is a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban szeretnének szerepelni, a középcsapatok elleni hibázás szóba sem jöhet. Mégis, a Brighton-Liverpool összecsapás egyáltalán nem a vendégek számításai szerint kezdődött.

Szoboszlai Dominik elsőként gratulált Kerkez Milos Brighton-Liverpool-meccsen szerzett góljához Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott szerepet Arne Slot együttesében, ám utóbbi számára nem indult jól a mérkőzés: a 22 éves magyar védő mellől középre fejelt labda után Welbeck révén vezetéshez jutottak a hazaiak (1-0).

Negyed órával később azonban Kerkez javította korábbi hibáját. Marmadasvili előre ívelt labdáját egy Brighton-védő hátracsúsztatta, de addigra a magyar játékos már beosont a védősor mögé, és egy az egyben átemelte a kapust. Ezzel megszerezte második bajnoki gólját a Liverpoolban (1-1).

Brighton-Liverpool: Kerkez gólja is kevés volt

Az 56. percben Welbeck ismét megszerezte a vezetést a Brightonnak, és erre már nem tudott válaszolni Arne Slot együttese. A vereséggel a Liverpool maradt a Premier League tabellájának ötödik helyén, ám amennyiben a Chelsea megnyeri a mérkőzését, még megelőzheti a Vörösöket.

Ráadásul a 76. percben a vezetőedző le is cserélte Kerkezt, aki sántítva ballagott le a pályáról. Egyelőre nem tudni, hogy komolyabb sérülésről van-e szó, de a kispadnál már az orvosok várták a magyar védőt.