Kerkez ajándékot kapott, majd az orvosok várták

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 15:48
A bajnokságban továbbra is szenved a címvédő. Kerkez gólja nem ért pontot a Brighton-Liverpool mérkőzésen.

A hétközi Bajnokok Ligája-továbbjutás után a Premier League-ben is kulcsfontosságú mérkőzés várt a Liverpoolra, hiszen ha a Vörösök jövőre is a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban szeretnének szerepelni, a középcsapatok elleni hibázás szóba sem jöhet. Mégis, a Brighton-Liverpool összecsapás egyáltalán nem a vendégek számításai szerint kezdődött.

Szoboszlai Dominik elsőként gratulált Kerkez Milos Brighton-Liverpool-meccsen szerzett góljához
Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott szerepet Arne Slot együttesében, ám utóbbi számára nem indult jól a mérkőzés: a 22 éves magyar védő mellől középre fejelt labda után Welbeck révén vezetéshez jutottak a hazaiak (1-0). 

Negyed órával később azonban Kerkez javította korábbi hibáját. Marmadasvili előre ívelt labdáját egy Brighton-védő hátracsúsztatta, de addigra a magyar játékos már beosont a védősor mögé, és egy az egyben átemelte a kapust. Ezzel megszerezte második bajnoki gólját a Liverpoolban (1-1).

Brighton-Liverpool: Kerkez gólja is kevés volt

Az 56. percben Welbeck ismét megszerezte a vezetést a Brightonnak, és erre már nem tudott válaszolni Arne Slot együttese. A vereséggel a Liverpool maradt a Premier League tabellájának ötödik helyén, ám amennyiben a Chelsea megnyeri a mérkőzését, még megelőzheti a Vörösöket.

Ráadásul a 76. percben a vezetőedző le is cserélte Kerkezt, aki sántítva ballagott le a pályáról. Egyelőre nem tudni, hogy komolyabb sérülésről van-e szó, de a kispadnál már az orvosok várták a magyar védőt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu