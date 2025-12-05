Csalt a FIFA a golyókkal a labdarúgó-vb sorsolásán

Miután a magyar válogatott a 96. percben elbukta az írek elleni meccsét (2-3) és ezzel az áhított világbajnoki pótselejtezőbe jutást is, újra kívülállóként figyelhettük a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjainak kisorsolását. A vb-sorsoláson volt egy kis bocsánatos susmus is.

Donald Trump amerikai elnök éppen az USA válogatottját húzta ki a foci-vb-sorsoláson

Fotó: Getty Images

Az első 48 csapatos labdarúgó-vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad majd otthont, de persze az USA a „főrendező”, a negyeddöntőktől kezdve már csak itt lesznek meccsek, s pénteken a vb-sorsolást is ott ejtették meg. Az amerikaiak megadták a módját a ceremóniának – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. A washingtoni John F. Kennedy Centerben rendezett vb-sorsoláson főszerepet – és első alkalommal kiosztott FIFA-békedíjat – kapott Donald Trump, a társrendező Egyesült Államok elnöke, aki többek között elmonda: szerinte az amerikai válogatottnak igenis van némi esélye megnyerni a világbajnokságot.

Fellépett többek között Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli és a Village People is, a műsor egyik házigazdája a szupermodell Heidi Klum volt; a kalapokból pedig a tengerentúli négy profi liga egy-egy világsztárja húzta ki a golyókat: az amerikai futballt (NFL) Tom Brady, a jégkorongot (NHL) Wayne Gretzky, a kosárlabdát (NBA) Shaquille O’Neal, míg a baseballt (MLB) Aaron Judge képviselte.

Vicces csalással indult a vb-sorsolás

De előttük a sorsolás úgy kezdődött, hogy Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, majd Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke, végül pedig Donald Trump is megkeverte az előtte levő gömbben a golyókat, majd kihúzott egyet.

President Trump selects ‘USA’ in the FIFA World Cup Draw🇺🇸



“I think I know what this is going to be…This is shocking.”😂



pic.twitter.com/2F3sRdAspi — Daily Wire (@realDailyWire) December 5, 2025

Láss csodát, mindegyikük a saját országát húzta ki – nyilvánvalóan minden gömbben az volt –, és így, ahogy azt már tudni lehetett előre, Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok a D csoport tetejére került. Színházzal, megrendezett kis csalással indult tehát a vb-sorsolás, ezt meg lehetett tenni. Nem csak Infantino és Trump mosolygott a teremben, hanem mindenki.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportbeosztása: A csoport: Mexikó, Dél-Korea, Dél-afrikai Köztársaság és Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország (a pótselejtező minitornájuk győztese lesz a negyedik);

B: Kanada, Svájc, Katar és Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina;

C: Brazília, Marokkó, Skócia, Haiti;

D: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay és Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó;

E: Németország, Ecuador, Elefántcsontpart, Curacao;

F: Hollandia, Japán, Tunézia és Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia;

G: Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland;

H: Spanyolország, Uruguay, Szaúd-Arábia, Zöld-foki szigetek;

I: Franciaország, Szenegál, Norvégia és Irak/Bolívia/Suriname;

J: Argentína, Ausztria, Algéria, Jordánia;

K: Portugália, Kolumbia, Üzbegisztán és Kongói Demokratikus Köztársaság/Új-Kaledónia/Jamaica;

L: Anglia, Horvátország, Panama, Ghána; (Az első és második helyezettek, valamint a legjobb nyolc csoportharmadik jut tovább a 32 közé, az egyenes kieséses szakaszba.)



