Drámai végjáték, Marco Rossi válogatottja a legvégén bukott el

Egyértelmű volt a helyzet a vasárnapi magyar-ír mérkőzésen: győzelem vagy döntetlen esetén Marco Rossi együttese továbbjut és márciusban pótselejtező játszhat a világbajnoki részvételért. Már a 3. percben megszereztük a vezetést, kis szöglet után Szoboszlai Dominik balról élesen lőtte be a labdát, amit Lukács Dániel öt méterről a rövid sarokba csúsztatott (1-0).
Nyolc perccel később, Szalai Attila eltalálta Ogbene lábát a 16-oson belül, a játékvezető előbb nem ítélt 11-est, majd a VAR-szoba üzenete után a bíró megnézte a jelenetet, és végül büntetőt adott. Parrott gólra váltotta (1-1). A 27. percben Sallai Roland került óriási helyzetbe, a közeli, 5 méterről leadott lövését védte az ír kapus. Tíz perccel később már nem volt ellenszer, Kerkez Milos balról küldte középre a labdát, Varga Barnabás 18 méterre a kaputól mellre vette, majd egy pattanás után ballal, félfordulattal a bal felső sarokba bombázta. Óriási gól volt (2-1).
A Magyarország-Írország vb-selejtező meccs második félidejének elején Marco Rossit éltette a közönség. Csapatunk sokáig uralta a meccset, de a 80. percben gólt kapott, Parrott vett át egy labdát a magyar védelem mögött, és a kifutó Dibusz felett a hálóba emelt (2-2). Öt perccel a vége előtt Szoboszlai lövését védte Kelleher, aztán a maradék időben az írek támadták Dibusz kapuját. A Ferencváros kapusa egy hatalmas bravúrt is bemutatott, Kenny közeli próbálkozását hárította, óriási helyzet volt. Aztán a végén már ő sem segített, a 95. percben az írek közelről begyötörtek egy gólt Parrott révén és 3-2-re nyertek.
Az eredmény azt jelenti, hogy
a magyar válogatott Portugália és Írország mögött a harmadik helyen végzett az F csoportban, így elbukta a pótselejtező esélyét.
