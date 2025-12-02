Megszólalt a Fradi csatára, újszülött gyermeke miatt hagyta ki a meccset

Egy év alatt kedvence lett a Ferencváros focicsapatánál Lenny Joseph. A januárban igazolt francia csatár az NB I mellett a nemzetközi porondon is rendszeresen remek teljesítményt nyújt, fontos gólokat szerzett tavasszal a Fradi bajnoki hajrájában.

Lenny Joseph hamar alapember lett a Fradiban / Fotó: Török Attila

A csatárral most a Fradi Tv közölt beszélgetést, a támadó a gárda törökországi túráján nyilatkozott a stábnak. Kiderült, hogy Joseph az iPad-je mellett egy speciális masszázspisztolyt is vitt magával a Fenerbahce elleni meccsre. Az interjú egy részében újszülött gyermekéről is beszélt a játékos. A csatár elárulta, teljesen megváltozott az élete a pici érkezésével.

Más mentalitással lépek pályára. Meccsről meccsre készülünk, de a plusz az, hogy hazatérek a családomhoz. Hihetetlen jó érzés, nagyon szeretek apa lenni

- mondta a Fradi csatára, aki októberben éppen gyermek születése miatt hagyta ki az Újpest elleni rangadót.

Joseph nagy értéke a Fradinak

A januárban igazolt csatár a tavaszi szezonban összesen hat gólig jutott a klubban, s ugyanennyinél tart az új idényben. Összesen 12 gólt szerzett, a szerződése 2027 nyaráig szól.

