Zokogva jelentkezett be a Séfek Séfe sztárja: „Én ezt nem csinálom tovább. Rosszul vagyok”

A Séfek Séfe Szontág Ritája már az első pillanattól kezdve rengeteg támadást kap, elsősorban a csapattársaitól. Vomberg Frigyes versenyzői azért kezdték ki az amatőr szakácsot, mert úgy érzik, „mindent elront” és folyton hátráltatja őket. Ez persze Rita szemszögéből egyáltalán nem így van, sőt, igyekszik mindent megtenni, hogy megfeleljen Pirónak, Dávidnak és Attilának, na meg persze a séfjének, de egyre jobban úgy érzi, szélmalomharcot vív. Most a TikTok-oldalán jelentkezett be, és könnyeivel küszködve elárulta: a feladást fontolgatja.

A Séfek Séfe 7. évadában is bőven vannak konfliktusok, amik közül többnek a középpontjában Oláh János Gellértné, azaz Piró áll. A piros csapat nótafája amúgy sem fogja vissza magát, bárkiről is legyen szó, de úgy tűnik, Rita különösen kihúzta nála a gyufát, ami miatt Piró mindent elkövet, hogy csapattársát kívül tudja a konyhából. Ellenfelének azonban úgy tűnik, ez már túl sok volt.

Én szerintem fel fogom adni a versenyt, mert én ezt nem csinálom tovább. Rosszul vagyok. Biztos, hogy nem tudok főzni tovább ilyen állapotban, annyit nem ér az egész. Nekem ebből elég volt, úgyhogy szépen hazamegyek

– mondta sírva TikTok videójában.

„Amennyiben tényleg maguktól ilyenek veled, az szörnyű. Csak egy levegővétel is baj nekik… Remélem kitartasz!” – írta egy követője kommentben, amire Rita válaszolt is.

„Sajnos én is azt gondolom most már, hogy ez volt az őszinte érzésük velem kapcsolatban, és azt gondolták, hogy ez helyes. De Attila mindig úriember volt” – reagált az elkeseredett versenyző.

A Séfek Séfe Ritája leteszi a fakanalat?

Ráadásul úgy tűnik, a csapattársai nem csak a műsortól, de a főzéstől is elvették a kedvét, amiről szintén a TikTok-oldalán beszélt.

Én kéz és lábápoló vagyok, csak szerettem főzni… amíg nem vették ezt el tőlem

– vallotta be őszintén.

„Semmit sem játszottam meg, nagyon sokat sírtam a csapattársaim miatt. Én sose kötekedtem egy csapattársammal sem, jó volna, ha mindent is láthatnának a nézők. Volt félre kommunikáció ez tény, mert stresszes az egész, de Dávid a késszerzés napja óta utált. Amit a nézők látnak tőlem, az már csak reakció az abuzálásra. Én teljesen amatőr vagyok, nem árultam zsákbamacskát. Sose mondtam, hogy tehetséges vagy gyors lennék, de ők nyerni mentek, én meg játszani, ezért nem haragszom rájuk” – fejtette ki a véleményét Rita.