Váratlan dolgot szúrtak ki Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán

Több száz spanyol nyelvű hozzászólás árasztotta el Szoboszlai Dominik Instagram-oldalát. Mint ismert, a labdarúgó-válogatott csapatkapitánya Telkiben készül a szombati Magyarország-Szlovénia mérkőzésre (18:00, tv: M4 Sport), és a jövő heti Görögország elleni találkozóra.

Szoboszlai Dominik egy divatos kabátba bújva, a Lamborghinijével gurult be a válogatott főhadiszállására még hétfőn. A Liverpool középpályása több fotót is megosztott a közösségi oldalán a hazaérkezésről, amelyen a felesége, Buzsik Borka és a kislányuk is feltűnt. A meghitt családi pillanatokat viszont valami egészen váratlan dolog "zavarta meg" a kommentszekcióban: Real Madrid-szurkolók százai árasztotta el a posztot, könyörögve a magyar válogatott focistának – szúrta ki az Origo.

Te vagy a Real Madrid szépsége!

– írta spanyolul az egyik hozzászóló. Egy másik úgy fogalmazott:

Várunk Madridban, te szörnyeteg!

De volt, aki egyenesen odáig ment, hogy szerinte Szoboszlai Dominik helye a Bernabéuban van, úgyhogy igazoljon át a királyi gárdához.

A Liverpool középpályásának ügynöke, Esterházy Mátyás elmondta: amikor a focista ilyen szinten teljesít, normális, hogy az emberek arról beszélnek, mi lehet a következő lépés, vagy van-e ennél is magasabb szint.

Számunkra ez most nem kérdés. [...] Nem nézelődünk kifelé vagy máshová

– öntött tiszta vizet a pohárba Szoboszlai ügynöke.