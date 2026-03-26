Váratlan dolgot szúrtak ki Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 09:00
Real MadridInstagram
A meghitt családi pillanatok mellett váratlan dolog történt. Megrohamozták Szoboszlai Dominik Instagram-oldalát.
Több száz spanyol nyelvű hozzászólás árasztotta el Szoboszlai Dominik Instagram-oldalát. Mint ismert, a labdarúgó-válogatott csapatkapitánya Telkiben készül a szombati Magyarország-Szlovénia mérkőzésre (18:00, tv: M4 Sport), és a jövő heti Görögország elleni találkozóra.

Szoboszlai Dominik
Real Madrid-szurkolók rohamozták meg Szoboszlai Dominik Instagram-oldalát / Fotó: Mediaworks

Szoboszlai Dominik egy divatos kabátba bújva, a Lamborghinijével gurult be a válogatott főhadiszállására még hétfőn. A Liverpool középpályása több fotót is megosztott a közösségi oldalán a hazaérkezésről, amelyen a felesége, Buzsik Borka és a kislányuk is feltűnt. A meghitt családi pillanatokat viszont valami egészen váratlan dolog "zavarta meg" a kommentszekcióban: Real Madrid-szurkolók százai árasztotta el a posztot, könyörögve a magyar válogatott focistának – szúrta ki az Origo.

Szoboszlai Dominik Instagram-oldalát megrohamozták

Te vagy a Real Madrid szépsége!

– írta spanyolul az egyik hozzászóló. Egy másik úgy fogalmazott:

Várunk Madridban, te szörnyeteg! 

De volt, aki egyenesen odáig ment, hogy szerinte Szoboszlai Dominik helye a Bernabéuban van, úgyhogy igazoljon át a királyi gárdához. 

A Liverpool középpályásának ügynöke, Esterházy Mátyás elmondta: amikor a focista ilyen szinten teljesít, normális, hogy az emberek arról beszélnek, mi lehet a következő lépés, vagy van-e ennél is magasabb szint.

 Számunkra ez most nem kérdés. [...] Nem nézelődünk kifelé vagy máshová

– öntött tiszta vizet a pohárba Szoboszlai ügynöke.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu