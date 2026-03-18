Újabb magyar focistáról sugdolóznak Liverpoolban

Azonnal beindultak a találgatások, miután a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool közösségi oldalára felkerült egy kép. A fotón a klub által januárban leigazolt női focista, Aurélie Csillag látható. A szurkolók pedig most arra kíváncsiak, hogy újabb magyar játékosról van-e szó a 23 éves focistalány személyében.

Mindenki arra kíváncsi, hogy a Liverpoolban focizó Aurélie Csillag rendelkezik-e magyar felmenőkkel

Aurélie Csillag magyar felmenőkkel rendelkezik?

Az Aurélie Csillagról készült kép alatt a klub több magyar szurkolója is megjelent – akikből bőven akad mostanság. Elsősorban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos népszerűsége miatt, de Liverpoolban szerepel még Pécsi Ármin, Farkas Erik és a magyar felmenőkkel rendelkező Cornelia Kapocs is. Utóbbi annak a női csapatnak a támadója, amely Csillaggal erősített a télen.

Neki az édesapja vagy a nagyapja magyar?

– érdeklődött az egyik kommentelő a fotó alatt, ahol többen is kifejtették az angoloknak, hogy Aurélie Csillag vezetékneve mit jelent magyarul. Bár akadt olyan hozzászóló, aki szerint nem kérdés, hogy a 23 éves labdarúgó magyar felmenőkkel rendelkezik, ezt egyelőre senki nem erősítette meg. Annyit tudni csupán, hogy Zürichben született, édesanyja elefántcsontparti, édesapja pedig svájci.