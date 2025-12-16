Már nem ő a csúcs, Szoboszlai Dominikot Liverpoolban előzték meg

A Liverpool negyedik magyarjaként emlegetett Farkas Erik még csak 16 éves, de már a klub U21-es csapatában is bemutatkozott. A középpályás az angol U17-es válogatottban is berobbant, de ennek ellenére nem kizárt, hogy a jövőben a magyar válogatottat választja. A tinédzser a napokban az Ifjúsági Bajnokok Ligájában is pályára lépett, amivel Szoboszlai Dominik rekordját adta át a múltnak.

Farkas Erik jelenleg az angol U17-es csapatot erősíti / Fotó: Mondial Football Montaigu

A magyar válogatott csapatkapitánya még a Salzburg színeiben vált a sorozat valaha volt legfiatalabb játékosává, de az Inter-Liverpool U19-es találkozót követően már Farkas Erik vette át a helyét a listán. A 16 éves és három hónapos futballista csereként negyedórát kapott a találkozón.

🇭🇺 At just 16 years and three months Erik Farkas became the youngest Hungarian to play in the UEFA Youth League main phase.



He beat Dominik Szoboszlai's record.



Remember the name. pic.twitter.com/Jn2YqYoid8 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 14, 2025

Farkas Erik nehéz döntés előtt áll

A tehetség jelenleg az angol utánpótlás-válogatottat erősíti, és a Liverpool egyik legígéretesebb fiataljának tartják. Bár felnőttszinten még nem született döntés arról, hogy Magyarországot vagy Angliát képviseli majd, a hazai szurkolók számára bizakodásra ad okot, hogy bátyja, Farkas Patrik már bemutatkozott a magyar U19-es nemzeti csapatban.

A fiatal középpályás fejlődését mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni, hiszen az angol szakértők játékstílusát Luka Modricéhoz hasonlítják. Ez az összevetés önmagában is komoly, és könnyen elképzelhető, hogy Erik néhány éven belül Szoboszlai Dominik méltó partnere lehet a magyar válogatott középpályáján.