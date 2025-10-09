Hiába a bombagól, leszavazták a Liverpool magyar focistáját – videó

Az Arsenal elleni győztes bomba-szabadrúgásgóljával augusztusban nyerő, szeptemberben ellenben "csak" gólpasszig jutott Szoboszlai Dominiknak ezúttal nem osztottak lapot, és Ryan Gravenberch derbin (2-1 az Everton ellen) lőtt találatát választották az előző hónap legszebb Liverpool-góljának a szurkolók. Az első öt közé ugyanakkor így is került egy magyar név.

A magyar származású Cornelia Kapocs (középen) Everton elleni bombagólja kapta a negyedik legtöbb szavazatot a Liverpool-szurkolóktól / Fotó: Getty Images

A holland középpályás mögött az Atlético Madrid elleni 3-2-es Bajnokok Ligája-siker során eredményes Mohamed Szalah kapta a második, és az utána Szoboszlai szögletéből a kapuba fejelő Virgil van Dijk a harmadik legtöbb voksot. A klub honlapjának híre szerint mögöttük az a liverpooli női csapatban játszó Cornelia Kapocs végzett negyedikként a gólszépségversenyen, aki ugyan svéd állampolgár, de magyar származású, a nagyapja még Pécsen védett.

Puskással is játszott együtt a Liverpool-focista nagyapja

A 25 éves, svéd válogatott kerettag Cornelia Kapocs tavaly nyáron igazolt a Linköpingtől a Liverpoolhoz.

Ő már Göteborgban született, de a nagyapja, Kapocs Géza csak az 1956-os forradalom leverése után menekült Magyarországról Bécsbe. Odakint többek között Puskás Ferenccel és Kocsis Sándorral is játszott az "emigráns válogatottban", mielőtt Svédországba költözött. Ott született lányunokája már a góllövést választotta a védés helyett, és hogy milyen ügyes benne, megnézheted az alábbi videó elején: