Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hiába a bombagól, leszavazták a Liverpool magyar focistáját – videó

Cornelia Kapocs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 09:00
liverpoolPuskás FerencgólszavazásSzoboszlai Dominik
Szeptember legszebb liverpooli góljai közé bekerült egy magyar származású focista bombája. A női csapatban játszó Cornelia Kapocs nagyapja még Puskás Ferenc csapattársa is volt.
LL
A szerző cikkei

Az Arsenal elleni győztes bomba-szabadrúgásgóljával augusztusban nyerő, szeptemberben ellenben "csak" gólpasszig jutott Szoboszlai Dominiknak ezúttal nem osztottak lapot, és Ryan Gravenberch derbin (2-1 az Everton ellen) lőtt találatát választották az előző hónap legszebb Liverpool-góljának a szurkolók. Az első öt közé ugyanakkor így is került egy magyar név.

A magyar származású Cornelia Kapocs (középen) Everton elleni bombagólja kapta a negyedik legtöbb szavazatot a Liverpool-szurkolóktól
A magyar származású Cornelia Kapocs (középen) Everton elleni bombagólja kapta a negyedik legtöbb szavazatot a Liverpool-szurkolóktól / Fotó: Getty Images

A holland középpályás mögött az Atlético Madrid elleni 3-2-es Bajnokok Ligája-siker során eredményes Mohamed Szalah kapta a második, és az utána Szoboszlai szögletéből a kapuba fejelő Virgil van Dijk a harmadik legtöbb voksot. A klub honlapjának híre szerint mögöttük az a liverpooli női csapatban játszó Cornelia Kapocs végzett negyedikként a gólszépségversenyen, aki ugyan svéd állampolgár, de magyar származású, a nagyapja még Pécsen védett.

Puskással is játszott együtt a Liverpool-focista nagyapja

A 25 éves, svéd válogatott kerettag Cornelia Kapocs tavaly nyáron igazolt a Linköpingtől a Liverpoolhoz. 

Ő már Göteborgban született, de a nagyapja, Kapocs Géza csak az 1956-os forradalom leverése után menekült Magyarországról Bécsbe. Odakint többek között Puskás Ferenccel és Kocsis Sándorral is játszott az "emigráns válogatottban", mielőtt Svédországba költözött. Ott született lányunokája már a góllövést választotta a védés helyett, és hogy milyen ügyes benne, megnézheted az alábbi videó elején:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu