Újabb magyar név Szoboszlaiéknál: Csillagot igazolt a Liverpool

Újabb magyar név tűnt föl a Liverpool labdarúgóklub kötelékében, pedig már eddig sem volt kevés. Az angol Premier League-ben bajnoki címvédő férficsapat magyar triója, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin, valamint az U18-as ificsapatban (és az angol korosztályos válogatottban) a szárnyait bontogató, 16 éves magyar szupertehetség, Farkas Erik mellett immár a Pool női csapatában is ismerősen csengő nevek olvashatók a játékoskeretben.

Cornelia Kapocs után Aurélie Csillag: újabb magyar származású játékossal bővült a Liverpool női csapatának kerete

Fotó: Liverpool FC

A remekbeszabott gólokat lövő svéd támadóról, Cornelia Kapocsról már megírtuk: noha ő 25 éve már Göteborgban született, de egykori futballkapus nagyapja, Kapocs Géza anno Pécsett védett, majd miután az 1956-os forradalom leverését követően Bécsbe menekült, odakint többek között Puskás Ferenccel és Kocsis Sándorral is együtt játszott az "emigráns válogatottban", mielőtt Svédországba költözött.

Csillag írt alá Liverpoolban

Most pedig egy újabb "magyaros" nevet írt alá új liverpooli szerződésén bizonyos Aurélie Csillag.

A 23. születésnapját szombaton már Pool-csatárként ünnepő 12-szeres svájci válogatott focistalány édesanyja elefántcsontparti, svájci apja ágán viszont nyilvánvalóan magyar felmenői vannak.

Csillag egyébként Zürichben született és kezdett focizni, ottani nevelőegyesületéből a Grasshoppersen és az FC Baselen keresztül vezetett az útja tavaly a német Freiburg, most pedig a Liverpool női csapatába.

A Pool honlapján elmondta: kislány korától az angol női Super League-ben akart játszani, de most minden képzeletét felülmúlta, hogy milyen fantasztikus klubhoz, és milyen remek körülmények közé került.