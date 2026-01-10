Ennyi volt? Tóth Alex csúnyán búcsúzhatott a Fraditól

"Az új érkező bemutatkozott, a nagy kedvenc elköszönt? Másodosztályú csapattól kapott ki a Fradi" – ezzel a címmel számolt be a Magyar Nemzet a Ferencváros labdarúgócsapatának első felkészülési mérkőzéséről. A Fradi spanyolországi edzőtábora során 2-0-ra kikapott a német másodosztályú Holstein Kieltől. A fenti cím arra utal, hogy Robbie Keane vezetőedző csapatában bemutatkozott a minap igazolt argentin Mariano Gómez, az viszont benne van a pakliban, hogy Tóth Alex az utolsó mérkőzését játszotta a zöld-fehérek színeiben.

A távozáshoz közel álló Tóth Alex még játszott egy félidőt a Fradiban

Fotó: fradi.hu

A németek ellen a Gróf – Makreckis, Lakatos, Nagy Barnabás – Levi, Abu Fani, Romao, Madarász, Zachariassen – Lisztes, Gruber kezdőcsapattal állt fel a magyar csapat, amely már a 24. percben változtatott, Lisztes Krisztián helyére Gólik Benjámin állt be. A Kiel tíz perccel később szerezte meg a vezetést Phil Harres révén, aki a második játékrész végén is betalált.

Tóth Alex beállt, aztán továbbáll?

Akkor már teljesen más FTC volt a pályán, Keane a szünetben teljes sorcserét hajtott végre, egyedül Gróf Dávid maradt a kapuban: Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Cadu, Callum O'Dowda, Ötvös Bence, Tóth Alex, Gavriel Kanikovszki, Bamidele Yusuf, Lenny Joseph és a télen igazolt Mariano Gómez érkezett a pályára, de a végül kétgólos vereséget ők sem tudták megakadályozni.

Tóth Alex esetében könnyen lehet, hogy az utolsó mérkőzését játszotta a Ferencvárosban, a 20 éves középpályás a hírek szerint nagyon közel áll a Lazióhoz: az olaszok az eddig ajánlott 12 millió euró mellé további bónuszokat ajánlottak, így a végső ősszeg már elérheti az FTC által kért 16 millió eurót (6,2 milliárd forint).

A hétfő óta készülő és csütörtök óta Spanyolországban edzőtáborozó Fradi legközelebb hétfőn Bolla Bendegúz osztrák csapata, a Rapid Wien ellen játszik, majd csütörtökön a dán FC Midtjyllanddal csap össze.

Az FTC-Kiel (0-2) edzőmeccs összefoglalója:



