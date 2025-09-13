Szarvaskenden a 15-0-nál is nagyobbat nyert a Fradi

A 0-15-ös végeredmény dacára mindkét vezetőedző elégedetten értékelt a Szarvaskend-Ferencváros mérkőzés után. A Vas vármegyei, 200 fős falu amatőrjei 3500 néző előtt próbálták tartani a lépést a magyar futball kirakatcsapatával. A Fradi megtisztelte azzal ellenfelét és a szurkolókat, hogy végig a maximumot nyújtotta.
A szarvaskendiek edzője, Kurucz Ádám az M4 Sport tudósításában nyilatkozva kiemelte: ezek után nem lesz könnyű jövő szerdán Körmenden játszaniuk, de a szomszédvári rangadóra igyekeznek majd átemelni a Fradi ellen szerzett tapasztalatokat.
"Borzasztóan jó volt. Korábban álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer Robbie Keane-nel fogok itt beszélgetni a Fradi közelgő Európa-liga-meccséről. Hihetetlenül jó volt ennyi néző előtt, ilyen atmoszférában játszani, egy ilyen erősségű csapat ellen. Az első félidőben még egész jól tartottuk magunkat, de aztán kijöttek a kondicionális problémák. A Ferencváros megtisztelt bennünket azzal, hogy végig a maximumot nyújtotta"
– mondta a Szarvaskend trénere.
A Fradi ír szakvezetője, Robbie Keane is annak örült leginkább, hogy a csapata láthatóan magáévá tette a régóta hangoztatott alapelvét: mindig, minden szinten, minden ellenféllel szemben 100 százalékot kell nyújtani:
"Mindig ugyanazzal a mentalitással játszunk, most is maximálisan odatették magukat a fiúk. Köszönjük a fantasztikus, szívélyes vendéglátást, a szurkolók, a vezetők és az edzőkolléga részéről is!"
– hangsúlyozta Keane, aki ezen kívül leginkább az 53. percben becserélt, és 17 éves létére három góllal debütált Gólik Benjámin teljesítményéről áradozott.
"Hatalmas élmény volt bemutatkozni a Fradi első csapatában, főleg úgy, hogy viszonylag sok játékpercet kaptam a Mestertől. Nem indult a legjobban, nyilván izgultam, ráadásul egy tizenegyes elvégzését is nekem adták, és miután a kipattanót belőttem, nagy kő esett le a szívemről. Megnyugodtam, és onnantól már tiszta fejjel tudtam játszani, sikerült is még két gólt szereznem. A környezet nem volt annyira szokatlan, hiszen az NB III-as csapatban szoktam játszani, de ilyen sok néző előtt még soha, ez nagyon jó érzés volt" – mondta a Fradi saját nevelésű tehetsége.
