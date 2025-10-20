Ő a gyönyörű modell, aki elrabolta Lisztes Krisztián szívét

Lisztes Krisztián Instagram-oldalán a nyár végén jelentek meg azok a képek, amelyek azonnal beindították a rajongók fantáziáját. A Fradi fiatal játékosa a tengerparton, napsütésben, felszabadultan pózol és nem egyedül. A közösségi média oldalára feltöltött fotósorozatban ugyanis több közös képet is megosztott egy rejtélyes, gyönyörű lánnyal – és most már biztos: ő nem más, mint Jócsák Bea, modell és influenszer.

Lisztes Krisztián sérülés miatt nem léphet pályára a Fradiban / Fotó: Laszlo Szirtesi

Bea és Krisztián kapcsolatát eleinte titok övezte, de a közös nyaralós fotók után már nincs kérdés: a két fiatal között izzik a levegő. A sorozatban látható, ahogy együtt nevetnek, napoznak, és láthatóan nagyon élvezik egymás társaságát – a kommentelők pedig rögtön elárasztották a posztot szívecskékkel és gratulációkkal.

Lisztes Krisztián szerelme igazi bombázó

Jócsák Bea a közösségi médiában sem ismeretlen név: modellként és influenszerként már most több ezer követőt tudhat magáénak, és posztjaiból kiderül, hogy a stílus és az önbizalom nála alap. Elegáns, mégis vagány kisugárzásával tökéletesen passzol a Fradi sztárjához – sokak szerint igazi álompár a két fiatal.