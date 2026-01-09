Tóth Alex miatt teljesen elszabadultak az indulatok, de nem hagyták annyiban

Bombaként robbant a sajtóhír, hogy az olasz Lazio már nemcsak érdeklődik, hanem konkrét ajánlatot is tett Tóth Alexért. Mint ismert, a Ferencváros 20 éves focistáját korábban a Juventus, a Newcastle, a Brighton, a Bayern München, az RB Leipzig, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen szintén figyelte. Már ezeket a pletykákat is övezték különböző vélemények, a Lazio ajánlatáról szóló hír miatt viszont teljesen elszabadultak az indulatok.
Csak a Lazióba ne
– árasztották el a magyar kommentek a különböző közösségi oldalakat, amit több portál sem hagyott szó nélkül.
Az olasz focival foglalkozó magyar Facebook-oldal, a Campione például egy olyan bejegyzést tett közzé, amiben azt írják: Fabrizio Romano szerint Tóth Alex nem lesz a Lazio játékosa! A részletekből viszont kiderül, hogy ez természetesen nem komoly, csak egy vicc, egyben egy humoros reakció a magyar kommentelők szavaira:
Tóth Alex Lazióba igazolása meghiúsult. Az oka hihetetlen: A magyar szurkolók azt kommentelték a közösségi médiában, hogy "csak a Lazióba ne". A tárgyalások azonnal megszakadtak
– olvasható a képen.
A portál hozzászólásban még tudta fokozni a poénnak szánt bejegyzést, és azt írta:
Alex kivár és el akarja olvasni a magyarok kommentjét, hogy jól dönt-e.
A bejegyzést egyébként a hasonlóan humoros tartalmakat gyártó TrollFoci is megosztotta a saját Facebook-oldalán.
Az igazság sokkal inkább az, hogy magyar szurkolók kommentjei helyett az dönt majd, végül mit ajánl a Lazio. Olaszországban ugyanis eltérő hírek jelentek meg. A Radio Laziale 15 millió euróról, plusz bónuszokról ír, míg a lalaziosiamonoi.it szerint ennél is többet, 16 millió eurót, plusz bónuszokat ajánlottak a rómaiak a Fradinak. Nicolo Schira átigazolási szakértő viszont "csak" 10 millió eurós ajánlatról tud.
