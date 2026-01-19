Tóth Alexről máris ítéletet mondtak Bournemouth-ban

Pénteken bombaként robbant a hír: a Premier League-ben szereplő Bournemouth megegyezett a Ferencvárossal a mindössze 20 esztendős középpályás klubváltásáról. Tóth Alex vasárnap este már Budapestről Angliába repült, és valószínűleg január 24-én a Liverpoollal szemben mutatkozhat be új klubjában. A magyar válogatott focista néhány hónap leforgása alatt az NB I legértékesebb játékosává nőtte ki magát, ám a Bournemouth szurkolói közül néhányan egyelőre kételkednek abban, hogy a fiatal tehetség az angol élvonalban is képes lesz-e azonnal helytállni.

Tóth Alex Bournemouth-játékosként a Liverpool ellen mutatkozhat be a Premier League-ben / Fotó: Tumbász Hédi

Bár hivatalos bejelentés még nem történt, az átigazolással kapcsolatos posztok alatt, valamint a Bournemouth szurkolói portáljain is vegyes érzéseket váltott ki Tóth Alex állítólagos megszerzése.

Ő a magyar bajnokság legnagyobb tehetsége, de ez még korántsem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra be lehet dobni a Premier League-be, és ott rögtön kiemelkedő teljesítményt nyújt majd

– fogalmazott az angol együttes egyik drukkere.

Tóth Alex tehetségesebb, mint Kerkez Milos?

Többen Kerkez Milossal vontak párhuzamot, aki szintén a klubnál futballozott, mielőtt a Liverpoolhoz szerződött.

Nyilván más poszton játszanak, de Tóth tehetségesebb Kerkeznél. Fegyelmezettebb és jobban lát a pályán

– vélekedett egy másik Bournemouth-szimpatizáns.

A passzjátéka ígéretes, a beadásai is veszélyesek, de szinte lehetetlen előre megmondani, hogy képes lesz-e alkalmazkodni az angol élvonalhoz

– írta a harmadik.

Tóth Alex valóban komoly kihívás előtt áll. A Bournemouth jelenleg az alsóházban tanyázik a Premier League-ben, ugyanakkor a kiesés veszélye nem fenyegeti a klubot. Mindez ideális környezetet teremthet a fokozatos beilleszkedéshez, hiszen kezdetben nem lesz hatalmas a teljesítménykényszer. Azonban a keret legfiatalabb középpályásaként aligha lesz könnyű beverekednie magát a kezdőcsapatba a tapasztaltabb társakkal szemben.