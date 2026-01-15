Kerkez Milost behívatta az edzője, hogy még egy utolsó esélyt kap

Győrben vált felnőtt focistává és neveltek balhátvédet Kerkez Milosból. Korábbi edzője tisztán emlékszik arra, amikor a Liverpool focistájával egyszer le kellett ülnie elbeszélgetni egy piros lap után, hogy vagy lehiggad, más esetben elköszönnek tőle. Csató Sándor örül, hogy a válogatott focista megfogadta a tanácsát, mert látszik, milyen jó játékos lett belőle.

Kerkez Milossal el kellett beszélgetni Győrben az első piros lapja után Fotó: AFP

Kerkez Milos fejmosást kapott első piros lapja után

Kerkez Milos még a Győri ETO II-ben, egy NB II-es meccsen kapta meg felnőtt pályafutása első piros lapját.

Olyan volt, amilyen sok fiatal: minden párharcot meg akart nyerni. Edzésen is, meccsen is. Volt, hogy túl nagy lendülettel ment bele a párharcokba

– nyilatkozta az Origo Sportnak a győriek akkori vezetőedzője, Csató Sándor, aki a piros lap után leült elbeszélgetni Kerkez Milossal.

Elmondtam neki: még egy dobása van. Vagy lehiggad, vagy elköszönünk egymástól. Ha ilyen helyzetbe hozza a csapatot, akkor nem tudunk vele számolni. Örülök, hogy megfogadta, mert látszik, milyen játékos lett belőle.

Csató Sándor felidézte azt is, amikor egyszer sötétben mentek haza az egyik edzésről, és látták, hogy valaki körbe-körbe fut a pályán.

Kerkez volt az, egy hátizsákkal a hátán, telepakolva súlyzókkal.

Korábbi edzője úgy véli, lehet, hogy Kerkez Milos körül nagy volt felhajtás, amikor a Liverpoolhoz igazolt, de a várakozást nem könnyű kezelni. Csató Sándor szerint a magyar válogatott balhátvédnek kellett egy igazán jó meccs az Arsenal ellen – ahol a találkozó legjobbjának választották, – hogy lendületet kapjon. és most már szerinte folyamatosan ezt a teljesítményt nyújtja majd.