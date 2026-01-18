Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Tóth Alex megmenekült, tanult a korábbi hibákból

Tóth Alexa
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 07:00
BournemouthPremier LeagueFradi
A fiatal klasszis tanult az elődök hibáiból. Tóth Alex az olasz bajnokság helyett az Angliában próbál szerencsét.

Péntek este bombaként robbant a hír, hogy a Fradi mindössze 20 éves középpályása, Tóth Alex hamarosan a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz igazol. Korábban német, olasz és más angol klubok is figyelték a magyar klasszist, sőt rövid időre még a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray neve is felmerült a kérők között. A római Lazio konkrét ajánlatot is tett, ám ezt a hírek szerint visszautasította a Ferencváros. Nem úgy, mint a Bournemouth 12 millió eurós ajánlatát, amelyre a Sky Sports információi alapján a magyar rekordbajnok már rábólintott. Tóth Alex ezzel nem esett bele abba a csapdába, amitől a szakértők többsége óva intette.

A hírek szerint Tóth Alex a Bournemouth-ba igazol
A hírek szerint Tóth Alex a Bournemouth-ba igazol Fotó: Jose Manuel Alvarez Rey

Az olasz Juventus és Lazio érdeklődése kapcsán az elmúlt hetekben felmerült, hogy a magyar labdarúgók az utóbbi időben finoman szólva sem csillogtak a Serie A-ban. Pedig például a német élvonalban már hosszú évek meghatározó szerepet töltenek be hazánk játékosai, és Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos révén immár Angliában is vannak kulcsjátékosaik. De előttük is voltak sikeres magyar játékosok a Premier League-ben. Gera Zoltán tíz évig szerepelt Angliában, míg Király Gábor és Bogdán Ádám kapusként tették le a névjegyét, de Buzsáky Ákos is egy ideig stabil kezdő volt csapatában.

Tóth Alex elkerülte az olasz csapdát

Ezzel szemben Olaszországban jóval kevesebb sikerélmény jutott a magyar futballistáknak. Kevesen tudják, hogy Sallai Roland is az olasz Palermónál kezdte légiós pályafutását, ám mindössze 21 mérkőzésen kapott lehetőséget. Korábban Koman Vladimir, Rudolf Gergely és Tőzsér Dániel is megfordult a Serie A-ban, ám egyikük sem tudott igazán maradandót alkotni. Az utóbbi évek legnagyobb reménysége Nagy Ádám volt, aki mindössze 21 évesen szerződött a Bolognához a 2016-os Európa-bajnokságot követően. Bár rendszeresen játéklehetőséghez jutott, fejlődése elmaradt a várttól, inkább stagnált Olaszországban, most pedig ugyanott a másodosztályban szerepel.

A történelem tehát azt mutatja, hogy Tóth Alex jó döntést hozott azzal, hogy a Bournemouth-hoz igazolt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
