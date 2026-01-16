Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött a hír: Megvan Tóth Alex új csapata

Tóth Alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 21:58 / FRISSÍTÉS: 2026. január 16. 22:57
BournemouthFerencváros FC
Sajtóhírek szerint megvan a 20 éves magyar focista új csapata. A Sky Sports állítja, Tóth Alex az angol Bournemouth játékosa lesz.
B.
A szerző cikkei

Tóth Alex az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosa lesz - legalábbis a Sky Sports péntek esti híre szerint. A Ferencváros 20 éves válogatott focistáját számos nagy klub figyelte az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, eldőlt a jövője.

Tóth Alex
Sajtóhír: Tóth Alex a Bournemouth-ba igazol / Fotó: Mediaworks

Tóth Alex Bournemouth-ba igazol

A 20 éves válogatott játékos médiaértesülés alapján a hétvégén már Angliában utazik, és orvosi vizsgálaton esik át, ezt követően lehet hivatalosan lezárni az átigazolást. 

Úgy tudni, a Premier League 15. helyén álló klub 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek. Ha létrejön az üzlet, akkor átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

A Ferencváros egy magyar játékosától már megvált: Varga Barnabás az AEK Athén futballistája lett.

A Bournemouth-nál játszott korábban Kerkez Milos, aki azóta a Liverpoolban Szoboszlai Dominik klubtársa.

@borsonline_aktualis

Először beszélt magánéletéről Tóth Alex Tóth Alex csak focis dolgokat posztol a közösségi médiájára, semmi mást #bors #TóthAlex #fradi #magyarválogatott #interjú

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu