Most jött a hír: Megvan Tóth Alex új csapata

Tóth Alex az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosa lesz - legalábbis a Sky Sports péntek esti híre szerint. A Ferencváros 20 éves válogatott focistáját számos nagy klub figyelte az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, eldőlt a jövője.

Sajtóhír: Tóth Alex a Bournemouth-ba igazol / Fotó: Mediaworks

Tóth Alex Bournemouth-ba igazol

A 20 éves válogatott játékos médiaértesülés alapján a hétvégén már Angliában utazik, és orvosi vizsgálaton esik át, ezt követően lehet hivatalosan lezárni az átigazolást.

Úgy tudni, a Premier League 15. helyén álló klub 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek. Ha létrejön az üzlet, akkor átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

A Ferencváros egy magyar játékosától már megvált: Varga Barnabás az AEK Athén futballistája lett.

A Bournemouth-nál játszott korábban Kerkez Milos, aki azóta a Liverpoolban Szoboszlai Dominik klubtársa.