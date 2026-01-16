Most jött a hír: Megvan Tóth Alex új csapata

Tóth Alex az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosa lesz - legalábbis a Sky Sports péntek esti híre szerint. A Ferencváros 20 éves válogatott focistáját számos nagy klub figyelte az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, eldőlt a jövője.
A 20 éves válogatott játékos médiaértesülés alapján a hétvégén már Angliában utazik, és orvosi vizsgálaton esik át, ezt követően lehet hivatalosan lezárni az átigazolást.
Úgy tudni, a Premier League 15. helyén álló klub 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek. Ha létrejön az üzlet, akkor átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.
A Ferencváros egy magyar játékosától már megvált: Varga Barnabás az AEK Athén futballistája lett.
A Bournemouth-nál játszott korábban Kerkez Milos, aki azóta a Liverpoolban Szoboszlai Dominik klubtársa.
