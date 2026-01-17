Szoboszlai Dominik óriásit hibázott, képtelen nyerni a Liverpool

Kerkez Milos visszatért a csapatba, míg Szoboszlai Dominik a nagy FA-kupás bakija után is a Vörösök kezdőjében maradt a Liverpool-Burnley találkozón. A papírformának megfelelően a címvédő kezdte jobban a mérkőzést, a két magyar játékos összjátéka a 4. percben majdnem gyönyörű gólhoz vezetett, de a vendég védők az utolsó pillanatban tisztáztak. Szoboszlai a 32. percben újra főszerepbe került: az ellenfél védője Gakpót buktatta a tizenhatoson belül, és a büntetőt a magyar játékos lőhette. Azonban tőle szokatlan módon nem élt a lehetőséggel, a felsőlécet találta el.

Mint emlékezetes, hétfőn, a Barnsley elleni FA-kupa meccsen Szoboszlai "készítette elő" a vendégek találatát.

Szoboszlai Dominik büntetőt hibázott a Liverpool-Burnley mérkőzésen Fotó: Liverpool FC

Még az első félidőben áttörték a vendég védelmet a hazaiak: Ekitiké balszélről tört kapura, majd a Dubravkáról kipattanó lövés Jones elé került, aki Wirtzhez passzolt, a német pedig 10 méterről a jobb felső sarokba lőtt (1-0).

Liverpool-Burnley: Szoboszlai hibája pontokba került

A szünet után is maradt a hazai mezőnyfölény, de a Burnley látványosan felbátorodott. Ennek a 65. percben meg is lett az eredménye: Florentino passzolt Edwardshoz, aki ziccerben nem hibázott, a bal alsó sarokba lőtt (1-1).

A hátralévő percekben a Liverpool mindent megtett az egyenlítésért. Ekitiké ugyan betalált, de a találatot les miatt érvénytelenítették. Ezzel a döntetlennel Arne Slot csapata továbbra is nyeretlen 2026-ban a Premier League-ben. Egy hét múlva a Bournemouth vendégeként folytatják Szoboszlaiék, ahol akár hazaiak friss igazolása, Tóth Alex is pályára léphet.