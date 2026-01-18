"Ugyanezt tenném" - Szoboszlai napok után reagált a kritikákra

Nem a legegyszerűbb időszakon van túl Szoboszlai Dominik. A Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen elkövetett hiba után a bajnokságban sem remekelt a magyar klasszis: a Burnley elleni 1-1-es döntetlenen tizenegyest hibázott, ami fontos pontokba került a Liverpoolnak, a hétfői kupameccsen pedig a saját kapuja előtt osztott ki egy gólpasszt az ellenfélnek. Ez kétségtelenül az első komolyabb hullámvölgy a középpályás eddigi kiváló szezonjában, ám úgy tűnik, az önbizalmát ez sem rendítette meg. Szoboszlai őszintén nyilatkozott az elmúlt néhány nap tanulságairól.

Szoboszlai Dominik büntetőt hibázott a Liverpool-Burnley mérkőzésen Fotó: Gaspafotos/MB Media

Ez egy nehéz hét volt. Hibáztam a Barnsley ellen, de szeretném hangsúlyozni, hogy nem voltam tiszteletlen

– utalt arra a jelenetre, amelyet a harmadosztályú csapat vezetőedzője kifogásolt, majd így folytatta:

Az Arsenal, a Chelsea vagy a Manchester City ellen ugyanezt tenném, hiszen nem akartam hátra sarkazni a labdát a kapusnak, csupán az ellenfelet akartam megtéveszteni. Most pedig kihagytam egy büntetőt, de ez van, megyek tovább. A következőnél is oda fogok állni, és akkor majd belövöm.

– zárta gondolatait a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai vagy Szalah?

Ugyanakkor könnyen lehet, hogy egy ideig ez volt az utolsó büntetője a Liverpool színeiben, hiszen Mohamed Szalah hamarosan visszatér az Afrika-kupáról. Bár hozzá kell tenni, hogy az egyiptomi támadó a torna bronzmérkőzésén szintén tizenegyest hibázott, így érdekes lesz figyelni, kire bízza majd a jövőben a büntetők elvégzését az edzői stáb.

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára a Bajnokok Ligájában, ahol a Marseille lesz az ellenfél, majd a Bournemouth elleni bajnoki következik. Utóbbi találkozón a cseresznyéseknél akár Tóth Alex is lehetőséget kaphat.