Arne Slot sem hitt a szemének, Szoboszlai bombagól után szégyellte el magát

Szoboszlai Dominik kivételesen mindkét kapu előtt életveszélyes volt az FA-kupában. A Liverpool-Barnsley meccs a magyar játékos hatalmas bombagóljával kezdődött, a középpályás óriási lövéssel küldte a kapuba a labdát. A folytatás meghozta Szoboszlai legkínosabb liverpooli mozdulatát.
A Liverpool már 2-0-ra vezetett, amikor a magyar focista a saját tizenhatosán belül adta el a labdát, ebből szépített a Barsnley. Arne Slot vezetőedző nem hitt a szemének, jól láthatóan Szoboszlai is elbujdosott volna szégyenében.
A folytatásan bebiztosította a sikert a Pool, Florian Wirtz találata után Hugo Ekitike állította be a 4-1-es végeredményt. A Liverpoolra a negyedik fordulóban a Brighton vár.
