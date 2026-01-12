Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Arne Slot sem hitt a szemének, Szoboszlai bombagól után szégyellte el magát

liverpool fc
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 22:41
szoboszlaiarne slot
Szoboszlai Dominik a menny után a poklot is megjárta a kupában. A magyar focista a Liverpool-Barnsley meccs főszereplője lett.

Szoboszlai Dominik kivételesen mindkét kapu előtt életveszélyes volt az FA-kupában. A Liverpool-Barnsley meccs a magyar játékos hatalmas bombagóljával kezdődött, a középpályás óriási lövéssel küldte a kapuba a labdát. A folytatás meghozta Szoboszlai legkínosabb liverpooli mozdulatát.

Szoboszlai Dominik gólöröme Liverpool-Barnsley meccsen
Szoboszlai Dominik gólöröme Liverpool-Barnsley meccsen Fotó: Liverpool FC

A Liverpool már 2-0-ra vezetett, amikor a magyar focista a saját tizenhatosán belül adta el a labdát, ebből szépített a Barsnley. Arne Slot vezetőedző nem hitt a szemének, jól láthatóan Szoboszlai is elbujdosott volna szégyenében. 

Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third Round
Szoboszlait saját kapusa nyugtatta Fotó: MB Media

Liverpool-Barnsley: Sima hazai siker

A folytatásan bebiztosította a sikert a Pool, Florian Wirtz találata után Hugo Ekitike állította be a 4-1-es végeredményt. A Liverpoolra a negyedik fordulóban a Brighton vár.

