Megszületett a súlyos ítélet Liverpoolban Szoboszlai Dominikról

Minden korábbinál súlyosabb ítélet fogalmazódott meg Liverpoolban Szoboszlai Dominik hibája miatt. Mint ismert, a magyar válogatott középpályása a Barnsley elleni FA Kupa-mérkőzésen a saját tizenhatosán belül próbált meg sarkazni, de ez nem jött össze, csapata pedig gólt kapott belőle.
A Barnsley edzője, Conor Hourihane „tiszteletlenségnek” nevezte Szoboszlai megmozdulását, Arne Slot azt mondta, el fog beszélgetni a játékosaival, Andy Robertson pedig elfogadhatatlannak minősítette az esetet. A legsúlyosabb kritikát viszont a Liverpool egykori sztárja, Steve McManaman fogalmazta meg.
Azt mondják, hogy ez egy hiba, de ez nekem nem tetszik
– fejtette ki a véleményét a korábbi középpályás, aki 274 mérkőzésen öltötte megára a Vörösök mezét.
Soha, de soha nem csinálsz ilyet semmilyen focimeccsen. Soha nem tette volna ezt az Arsenal ellen, soha nem tette volna ezt a Manchester City ellen, akkor miért csinálja ezt a Barnsley ellen? Nem tudom
– idézi a liverpool.com Steve McManaman szavait, aki egykori futballistaként csak azon tűnődik, hogy a csudába jutott ez Szoboszlai eszébe.
Ez annyira idegen bárki számára, aki profi szinten játszik.
Szoboszlai Dominik egyébként még a félidőben bocsánatot kért a csapattársaitól az öltözőben, majd a lefújás után ugyanezt megtette a nyilvánosság előtt is egy interjúban.
