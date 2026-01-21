Arne Slot besokallt, kifakadt Szoboszlai kihagyott tizenegyese kapcsán

A szerdai Olympique Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt Arne Slot egy Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos kérdésre is válaszolt. Nem győzte dicsérni a magyar középpályása sokoldalúságát és alkalmazkodóképességét a rá kiszabott különböző kényszerposztokon, de elismerte: eredeti helyén, középpályásként képes a legjobb teljesítményre. Ellenben a legutóbbi meccsen (a Burnley elleni hazai 1-1 során) kapufára lőtt Szoboszlai-tizenegyessel kapcsolatban a hónapok óta óriási nyomás alatt dolgozó Slot kifakadt a csapata idei balszerencse-sorozatáról.

Arne Slot (jobbra) a Marseille-Liverpool BL-meccs előtt is fölemlegette Szoboszlai Dominik kihagyott 11-esét

Fotó: Getty Images

A tavalyi aranyszezon után, szeptember végétől csak vergődő Premier League-címvédő trénere szerint aligha véletlen, hogy az amúgy biztos büntetőlövő Szoboszlai éppen most hibázott a pályafutása során még csak másodszor. Slot sorolni kezdte a Poolt ért csapásokat, amelyek nyilván mindegyikük türelmét és lelki nyugalmát próbára teszik, és amelyeknek csak egyike Szoboszlai 11-ese.

Azt hiszem, ez volt 22 vagy 23 lövésből a második kihagyott tizenegyese. Valószínűleg nem véletlen, hogy éppen most történt.

Amikor Alexander Isak végre gólt szerez és azt hisszük, most beindul, akkor hónapokra megsérül. Amikor játszunk egy nagyon jó meccset az Arsenal ellen, az utolsó percekben Conor Bradley súlyos sérülése ismét elszomorít minket. Amikor a végén vezetünk a Fulham ellen és azt hisszük, megvan a meccs, a hosszabbításban 2-2-re egyenlítenek. Amikor 3-2-re vezetünk a Leeds elleni hosszabbításban, egyenlítenek. Állandóan ismétlődnek ezek a momentumok – pakolt ki keserűen Arne Slot a legrosszabb pillanatokban bekövetkezett csapások sorozatáról.

Javítatnak Szoboszlaiék a Marseille-Liverpool BL-meccsen

A botladozó Liverpool ingatag helyzetbe került edzője hozzátette: a Marseille-ben is rendkívül kemény összecsapás előtt álló csapata ebben és az előző szezonokban is sokszor megmutatta, hogy a legnehezebb helyzetben is képes felvenni a harcot. Ezért szerinte főleg a sok hiányzó miatt szinte állandó terhelésnek kitett játékosait – közülük külön kiemelve Szoboszlait – óriási elismerés illeti.