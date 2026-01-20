„Boldog vagyok itt, de…” – Szoboszlai megszólalt a jövőjét illető döntésről

Bár korábbi sajtóhírek szerint az elvi megállapodás már megszületett Szoboszlai Dominik és a Liverpool között a magyar középpályás szerződéshosszabbításáról, a 25 éves focista most cáfolta ezt. Sőt, úgy fogalmazott: boldog a klubnál, de mindenki tudja, hogyan mennek a dolgok a labdarúgás világában.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításán dolgozik a Liverpool Fotó: Gaspafotos/MB Media

Szoboszlai Dominik ötéves szerződést írt alá, amikor 2023-ban az RB Leipzigtől a Liverpoolba igazolt, és mivel a megállapodás már a felénél jár, a magyar középpályás pedig kiemelkedő teljesítményt nyújt a szezonban, a klub szeretné meghosszabbítani a kontraktust.

Boldog vagyok itt, de tudjuk, hogyan mennek a dolgok a labdarúgásban, és ezt mindenkinek figyelembe kell venni

– idézi Szoboszlai Dominik szavait a Mirror. A magyar válogatott középpályás hozzátette:

Haladnak a dolgok, de még nem született döntés. Én hétről hétre, edzésről edzésre folytatom a munkát, és igyekszem a legjobbamat nyújtani a csapatért és a szurkolókért. Majd meglátjuk, mi fog történni a jövőben.

Szoboszlai már 123 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, és 23 gólt szerzett – hatot ebben a szezonban. A Vörösöknél azonban az elmúlt időben nehezen mentek a szerződéshosszabbítások. Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is csak az utolsó hónapjaikban egyeztek meg a klubbal a folytatásról, míg Trent Alexander-Arnoldnak ez sem sikerült, így aztán ingyen igazolt a Real Madridhoz.