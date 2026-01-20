Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Boldog vagyok itt, de…” – Szoboszlai megszólalt a jövőjét illető döntésről

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 16:55
szerződéshosszabbításLiverpool
Hiába boldog a Liverpoolban, mindenki tudja, hogy mennek a dolgok a labdarúgás világában. Szoboszlai Dominik megszólalt a jövőjéről.
B.
A szerző cikkei

Bár korábbi sajtóhírek szerint az elvi megállapodás már megszületett Szoboszlai Dominik és a Liverpool között a magyar középpályás szerződéshosszabbításáról, a 25 éves focista most cáfolta ezt. Sőt, úgy fogalmazott: boldog a klubnál, de mindenki tudja, hogyan mennek a dolgok a labdarúgás világában.

Szoboszlai Dominik a Liverpool középpályása
Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításán dolgozik a Liverpool Fotó: Gaspafotos/MB Media

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításán dolgozik a Liverpool

Szoboszlai Dominik ötéves szerződést írt alá, amikor 2023-ban az RB Leipzigtől a Liverpoolba igazolt, és mivel a megállapodás már a felénél jár, a magyar középpályás pedig kiemelkedő teljesítményt nyújt a szezonban, a klub szeretné meghosszabbítani a kontraktust.

Boldog vagyok itt, de tudjuk, hogyan mennek a dolgok a labdarúgásban, és ezt mindenkinek figyelembe kell venni

– idézi Szoboszlai Dominik szavait a Mirror. A magyar válogatott középpályás hozzátette:

Haladnak a dolgok, de még nem született döntés. Én hétről hétre, edzésről edzésre folytatom a munkát, és igyekszem a legjobbamat nyújtani a csapatért és a szurkolókért. Majd meglátjuk, mi fog történni a jövőben.

Szoboszlai már 123 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, és 23 gólt szerzett – hatot ebben a szezonban. A Vörösöknél azonban az elmúlt időben nehezen mentek a szerződéshosszabbítások. Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is csak az utolsó hónapjaikban egyeztek meg a klubbal a folytatásról, míg Trent Alexander-Arnoldnak ez sem sikerült, így aztán ingyen igazolt a Real Madridhoz.

@ripost.hu Megemelik a Szoboszlai Dominik fizetését. Szoboszlai Dominik hamarosan meghosszabbítja a szerződését Liverpoolban. #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #lfc #szerzodes #ripost ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu