Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Marco Rossinak megvan a véleménye Varga Barnabás és Tóth Alex döntéséről

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 14:30
Varga BarnabásTóth Alex
Megszólalt a szövetségi kapitány. Marco Rossi szerint Varga Barnabás és Tóth Alex számára is előrelépés, hogy külföldön folytatják pályafutásukat.

Marco Rossi szövetségi kapitány nem ment el szó nélkül két válogatott játékosa, Varga Barnabás és Tóth Alex klubváltása mellett. Mint ismert, a 31 éves csatár a Ferencvárostól a görög AEK Athénhoz igazolt, ahol már be is mutatkozott– sőt, a hétvégi Panathinaikosz elleni rangadón már a kezdőcsapat tagja volt. A 20 éves középpályás klubváltása még nem hivatalos, de sajtóhírek szerint már a kötelező orvosi vizsgálatokon átesett a Premier League-ben szereplő Bournemouth együttesénél.

Magyarország-Írország, vb-selejtező 2025_11_16 Marco rossi
Marco Rossi szövetségi kapitány nem ment el szó nélkül két válogatott játékosa, Varga Barnabás és Tóth Alex klubváltása mellett
Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

Varga Barnabás és Tóth Alex klubváltása: Marco Rossi reagált

Ez egy nagy előrelépés, különösen Alex esetében. A Ferencváros is jó csapat, komoly csapat, de az angol bajnokság más szintet képvisel

– nyilatkozott az M4 Sportnak az olasz szakember Tóth Alexről, akinek az érkezését a Bournemouth már hétfőn bejelentheti.

Marco Rossi szerint Varga Barnabás számára is jó döntés volt, hogy az AEK Athénhoz igazolt.

Az AEK egy nagyon jó csapat és a görög bajnokság nagyon intenzív fizikális szempontból. Azt hiszem, ez az a közeg, amelyben Barni még tovább fejlődhet arról az egyébként is magas szintről, amit képvisel

 – osztotta meg véleményét a szövetségi kapitány a 31 éves csatár klubváltásáról.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu