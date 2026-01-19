Marco Rossinak megvan a véleménye Varga Barnabás és Tóth Alex döntéséről

Marco Rossi szövetségi kapitány nem ment el szó nélkül két válogatott játékosa, Varga Barnabás és Tóth Alex klubváltása mellett. Mint ismert, a 31 éves csatár a Ferencvárostól a görög AEK Athénhoz igazolt, ahol már be is mutatkozott– sőt, a hétvégi Panathinaikosz elleni rangadón már a kezdőcsapat tagja volt. A 20 éves középpályás klubváltása még nem hivatalos, de sajtóhírek szerint már a kötelező orvosi vizsgálatokon átesett a Premier League-ben szereplő Bournemouth együttesénél.

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Varga Barnabás és Tóth Alex klubváltása: Marco Rossi reagált

Ez egy nagy előrelépés, különösen Alex esetében. A Ferencváros is jó csapat, komoly csapat, de az angol bajnokság más szintet képvisel

– nyilatkozott az M4 Sportnak az olasz szakember Tóth Alexről, akinek az érkezését a Bournemouth már hétfőn bejelentheti.

Marco Rossi szerint Varga Barnabás számára is jó döntés volt, hogy az AEK Athénhoz igazolt.

Az AEK egy nagyon jó csapat és a görög bajnokság nagyon intenzív fizikális szempontból. Azt hiszem, ez az a közeg, amelyben Barni még tovább fejlődhet arról az egyébként is magas szintről, amit képvisel

– osztotta meg véleményét a szövetségi kapitány a 31 éves csatár klubváltásáról.