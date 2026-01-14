Marco Rossi fontos üzenetet kapott, Magyarországot választja a csodatini

Hamarosan Marco Rossi is behívhatja a magyar válogatott keretébe? A mindössze 18 éves csatártehetség, Kovács Bendegúz jelenleg az AZ Alkmaar U19-es csapatában szerepel, és valósággal ontja a gólokat. Ebben a szezonban 19 mérkőzésen 18 találatnál jár, és a hírek szerint már több európai elitklub is felfigyelt a teljesítményére. Mivel már jónéhány éve Hollandiában él, felmerült vele kapcsolatban, hogy esetleg nem hazánk nemzeti csapatát választja, viszont úgy fest, esze ágában sincs más országot képviselni.

Marco Rossi burkolt üzenetet kapott Kovács Bendegúztól / Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Kovács 14 évesen, édesapjával, nevelőanyjával és fiatalabb testvérével együtt költözött Hollandiába egyetlen céllal: hogy profi futballista legyen. Ott megjárta az Ajax akadémiáját, és tavaly januárban került az alkmaar-i együtteshez. Nemrégiben az Algemeen Dagblad (AD) helyi napilap készített vele egy interjút.

Kovács Bendegúz megállíthatatlan Hollandiában / Fotó: BSR Agency

Marco Rossi remek hírt kapott Hollandiából

14 évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes a számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik

– fogalmazott a 199 centiméter magas csatár, majd burkoltan Marco Rossi szövetségi kapitánynak is üzent:

Mindenképp el akarok jutni egyszer a budapesti Puskás Arénába. Ez minden magyar focista álma. Gyönyörű stadion, mindig tele van, nem számít, milyen meccs van. El sem tudom képzelni még, milyen lesz élőben. Ez még hátravan.

A Liverpool magyar válogatott védője, Kerkez Milos egyébként szintén az Alkmaartól jutott el a Premier League-be, illetve a magyar válogatottba, tehát a példa adott Kovács Bendegúz számára.