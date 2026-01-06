Eldőlt Varga Barnabás jövője, Kubatov Gábor is reagált a hírre

Kedd délután közösségi oldalán jelentette be a görög AEK Athén, hogy leigazolta a Ferencváros focistáját, Varga Barnabást. A hírt a Fradi is megerősítette. A válogatott csatár két és fél év után távozott a zöld-fehérektől.

Varga Barnabás a görögök mezében / Fotó: AEK

A görög klub közösségi oldalán magyarul is köszöntötte új labdarúgóját:

Hajnal Tamás ferencvárosi sportigazgató szerint örömteli, de valahol sajnálatos hír is az átigazolás.

"Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos játékost. Másrészt viszont meg kell jegyezni, amikor eldöntöttük, hogy komoly összegért leigazoljuk Barnit, nem sokan gondolták, hogy ilyen jó együttműködés kezdete lesz ez. De így lett, az elmúlt két és fél évben közösen nagy sikereket értünk el. Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért és ekkora haszonnal értékesítenek. Óriási jelentőségű ez a Ferencváros és a magyar futball nemzetközi szinten való megítélése szempontjából. Örülünk, hogy Barni ilyen előnyös szerződést tud megkötni pályafutásának ebben a szakaszában. Köszönünk mindent, amit a Fradiért tett, és természetesen sok sikert kívánunk neki a továbbiakhoz!" – mondta Hajnal Tamás.

Kubatov Gábor is elköszönt Varga Barnabástól

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke videóval búcsúzott a csatártól: