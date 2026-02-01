Pokolból a mennybe, gyászoló futballista Szoboszlaiék hőse

Szoboszlai Dominik kényszerből újra jobbhátvédként szerepelve is elöl-hátul sokat vállalt; a védősor bal oldalán játszó Kerkez Milos gólpasszt adott a duplázó Hugo Ekitikének; Florian Wirtz góljánál tán csak az asszisztja volt szebb – mégis a negyedik hazai gólt a 93. percben begyötrő Ibrahima Konaté volt a Liverpool-Newcastle mérkőzés hőse az angol labdarúgó Premier League 24. fordulójában. A 26 éves francia védő két hétig a családjával volt és három Pool-meccsről igazoltan hiányzott, miután elhunyt az édesapja, de úgy érezte, muszáj visszatérnie és segítenie a sérüléshullámtól sújtott csapatán. Rég nem látott jó játékkal tette, a gólja csak hab volt a tortán, ami után könnyezve köszönte meg a szurkolók és a játékostársai szeretetnyilvánítását.
A hátrányból 4-1-re fordító Liverpool bekkje a lefújás után még mindig meghatottan elmondta: Arne Slot vezetőedző nem sürgette, de ő már kötelességének érezte, hogy a gyásza ellenére újra beálljon a sorba.
"Büszke vagyok a csapatra. Az első 25-30 perc nehéz volt, de a szurkolók sokat segítettek. És miután a Bournemouth elleni vereség után azt mondtam a játékosoknak, hogy mindkét kapu előtt javulnunk kell, azóta két meccset tíz gólt rúgtunk és ezt az egyet kaptuk" – értékelt utóbb a holland szakember, majd természetesen külön kiemelte Ibrahima Konaté játékát is:
Ibou a hét elején szólt, hogy a tervezettnél egy kicsit korábban visszatér, mert segíteni akar a csapatnak, és ma pontosan ezt is tette: a gólján kívül is nagyszerű teljesítményt nyújtott
– mondta Slot.
A szurkolók a meccs legjobbjának is megválasztották Konatét, aki ebben a szezonban eddig hibát, hibára halmozott és már a levegőben lógott a távozása.
A Liverpool legközelebb jövő vasárnap a Manchester Cityt fogadja az Anfielden.
