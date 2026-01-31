Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szoboszlai Dominikkal megtörtént az, amitől mindenki a leginkább tartott

Liverpool FC
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 20:08
NewcastleSzoboszlai Dominik
Hiába volt a középpálya legjobbja, Szoboszlai Dominikra ismét a jobbhátvéd poszton számít Arne Slot. A holland szakember Kerkez Milost is a kezdőcsapatba nevezte a Liverpool-Newcastle bajnokira.
Olyan sok sérültje van Arne Slot vezetőedzőnek, hogy a szombati esti Liverpool-Newcastle Premier League-mérkőzésen (21:00, tv: Spíler 1) ismét Szoboszlai Dominik lesz a hazai csapat jobbhátvédje. Mint ismert, Conor Bradley és Joe Gomez kiesése után a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-találkozón Jeremie Frimpong is kidőlt, így a holland szakember a magyar középpályást kénytelen volt megint egy sorral hátrébb tenni. A védelem másik oldalán is változás történt a hétközi találkozóhoz képest, ott Andy Robertson helyett ezúttal Kerkez Milos kezd.

Liverpool-Newcastle: Szoboszlai Dominik és Arne Slot
Szoboszlai Dominikra a Liverpool-Newcastle bajnokin megint jobbhátvéd poszton számít Arne Slot / Fotó:  Getty Images

Liverpool-Newcastle kezdőcsapatok:

  • Liverpool: Alisson - Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Gravenberch - Szalah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké
  • Newcastle: Pope - Trippier, Thiaw, Burn, Hall - Willock, Tonali, Ramsey - Elanga, Gordon, Barnes
