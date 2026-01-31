Szoboszlai Dominikkal megtörtént az, amitől mindenki a leginkább tartott

Olyan sok sérültje van Arne Slot vezetőedzőnek, hogy a szombati esti Liverpool-Newcastle Premier League-mérkőzésen (21:00, tv: Spíler 1) ismét Szoboszlai Dominik lesz a hazai csapat jobbhátvédje. Mint ismert, Conor Bradley és Joe Gomez kiesése után a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-találkozón Jeremie Frimpong is kidőlt, így a holland szakember a magyar középpályást kénytelen volt megint egy sorral hátrébb tenni. A védelem másik oldalán is változás történt a hétközi találkozóhoz képest, ott Andy Robertson helyett ezúttal Kerkez Milos kezd.
