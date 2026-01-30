Szoboszlai Dominik bevallotta, ilyen tanácsot kapott Buzsik Borkától

Komoly szerződéssel kezdődött a 2026-os év Szoboszlai Dominik és a Liverpool számára. Az angol klub megállapodást kötött a világ egyik leghíresebb divatmárkájával, a Tommy Hilfigerrel. A bemutató fotózáson természetesen ott volt Szoboszlai is, akit rengeteg rajongója el tudna képzelni modellnek is. Mondhatni, ő telitalálat a Liverpool és a divatcég számára is.
A Liverpool legújabb videójában a labdarúgókat arra kérték, mondják el, ki van rájuk legnagyobb hatással az öltözködés és a divat terén. Ki az, akire hallgatnak a témában? Szoboszlai Dominik nem sokat gondolkodott a válaszon.
Momentán általában a feleségem
- utalt Buzsik Borkára a középpályás.
Buzsik Borkától nem áll távol a divat. Szeptemberben egy nyilvános eseményen tűnt fel, Merő Péter kollekciójának a bemutatóján. Borka a nézők között ült, de általános vélekedés volt, hogy a kifutón is megállta volna a helyét.
