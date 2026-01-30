Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Szoboszlai Dominik bevallotta, ilyen tanácsot kapott Buzsik Borkától

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 19:00
A Liverpool labdarúgója nem sokat gondolkozott a válaszon. Szoboszlai Dominik azonnal a feleségét említette meg.

Komoly szerződéssel kezdődött a 2026-os év Szoboszlai Dominik és a Liverpool számára. Az angol klub megállapodást kötött a világ egyik leghíresebb divatmárkájával, a Tommy Hilfigerrel. A bemutató fotózáson természetesen ott volt Szoboszlai is, akit rengeteg rajongója el tudna képzelni modellnek is. Mondhatni, ő telitalálat a Liverpool és a divatcég számára is.

Szoboszlai Dominik focistának és modellnek is helytáll
Szoboszlai Dominik focistának és modellnek is helytáll Fotó: Liverpool FC

A Liverpool legújabb videójában a labdarúgókat arra kérték, mondják el, ki van rájuk legnagyobb hatással az öltözködés és a divat terén. Ki az, akire hallgatnak a témában? Szoboszlai Dominik nem sokat gondolkodott a válaszon.

Momentán általában a feleségem

- utalt Buzsik Borkára a középpályás.

Szoboszlai Dominik felesége divatbemutatón tűnt fel

Buzsik Borkától nem áll távol a divat. Szeptemberben egy nyilvános eseményen tűnt fel, Merő Péter kollekciójának a bemutatóján. Borka a nézők között ült, de általános vélekedés volt, hogy a kifutón is megállta volna a helyét.

Szoboszlai Dominik felesége divatbemutatón járt Buzsik Borka híres magyar tervező ruháját viselte. #bors #szoboszlaidominik #szoboszlai #buzsikborka #divatbemutato #meropeter

