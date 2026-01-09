Rögtön reagáltak, Szoboszlai Dominik négyszemközt beszélt Arne Slottal a rangadó után

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool FC gól nélküli döntetlent játszott az éllovas Arsenal vendégeként. A két magyar válogatott futballista egyaránt végigjátszotta az összecsapást, amelynek során Szoboszlai többször is próbálkozott kapura lövéssel - kétszer szabadrúgásból -, de ezek a kísérletei pontatlannak bizonyultak. A magyar válogatott csapatkapitánya a meccs végén azonnal, még a pályán beszélgetett a Liverpool edzőjével, Arne Slottal, majd a Spílert Tv-nek elárulta, mi hangzott el a négyszemközti diskurzus során.

Szoboszlai Dominik végig pályán volt az Arsenal ellen Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik: mindig három pont a cél

Kevés az egy pont, mert három, amit el lehet hozni, és mi háromért jöttünk. Ha nem a pontot nézzük, akkor ez a teljesítmény jó volt, mert dominálni tudtunk egy Arsenal ellen. Ebből kell táplálkozni, és ugyanígy folytatni. Arne Slot a szünetben semmit sem mondott, a második félidőben ugyanaz volt a terv, kontrákra játszani. A meccs végén Slottal arról beszéltünk, hogy elég nehéz helyzeteket kialakítani egy olyan csapat ellen, mint az Arsenal. Minden meccsen 3 pont a cél, legközelebb is ezzel a tervvel lépünk pályára

- fogalmazott Szoboszlai Dominik.

A Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos kiváló teljesítményt nyújtott, ő mutatta be a legtöbb szerelést (4) a meccsen, minden kisérlete sikeres volt, tehát nem bírtak vele! Emellett hétből öt párharcot megnyert - derült ki Bocsák Bence X bejegyzéséből.

🇭🇺 A brilliant performance from Milos Kerkez tonight, especially in the second-half.



Won the most tackles (4) on the pitch. Didn’t lose a single tackle attempt.



Won 5/7 ground duels.



Dealt really well to minimise Bukayo Saka’s impact 👏 pic.twitter.com/netEruKsLb — Bence Bocsák (@BenBocsak) January 8, 2026

Az első helyezett Arsenal 14 ponttal előzi meg a negyedik Liverpoolt. A Manchester City és az Aston Villa hat-hat ponttal szorul az éllovas mögé.

Premier League – ahol nincs biztos pont

