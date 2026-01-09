Felhúzták Kerkez Milos édesapját, nem hagyta annyiban a történteket

Kerkez Milos édesapja nem hagyta szó nélkül azt, ami a csütörtök esti Arsenal-Liverpool (0-0) bajnoki mérkőzésen történt. Szebasztijan kemény üzenetet fogalmazott meg, miután a londoni Gabriel Martinelli botrányos dolgokat művelt a sérült Conor Bradley-vel.

Kerkez Milos édesapja nem finomkodott a szavakkal az Arsenal-Liverpool mérkőzésen történtek után / Fotó: Marc Atkins / Getty Images

A felháborító incidens teljesen beárnyékolta a gólnélküli döntetlenre végződő mérkőzést. Mint ismert, a találkozó már a végéhez közeledett, amikor Bradley a térdét fogva a földre esett.

Martinelli pedig ahelyett, hogy megkérdezte volna az ellenfél játékosát, jól van-e, előbb nekidobta a labdát a liverpool védőjének, majd megpróbálta lelökdösni a pályáról. Pedig Bradley-t hordágyon kellett levinni onnan, és később a meccs után mankóval fényképezték le.

A történtek nemcsak a Vörösök játékosait dühítették fel, Gary Neville, a Sky Sports kommentátora egyenesen „idiótának” nevezte az Arsenal focistáját, sőt, még Kerkez Milos édesapja is megfogalmazta a véleményét.

Kerkez Milos édesapja Martinelliről

Egy interneten közzétett képernyőfotón az látszik, hogy Szebasztijan a közösségi oldalán a következőket írta:

Ahonnan én származom, ezeket a dolgokat egy kicsit másképp kezelik. Valaki tanítson neki egy alapvető kultúrát, mielőtt nekem kell.

Kerkez Milos édesapja azóta törölte a bejegyzését.

Martinelli egyébként azóta már bocsánatot kért Bradley-től.

Conorral üzenetet váltottunk, és már bocsánatot is kértem tőle. Szeretném kifejezni mélységes sajnálatomat a reakciómért. Még egyszer minden jót kívánok Conornak, és gyors felépülést

– idézi a SportBible az Arsenal brazil játékosának szavait, aki azzal magyarázta tettét, nem tudta, hogy Bradley megsérült.