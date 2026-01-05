Kerkez Milos megalázó kritikát kapott Liverpoolban

Második meccsén is döntetlent játszott a Liverpool az idei évben. A Leeds elleni bajnokival ellentétben a Fulham otthonában kezdő volt Kerkez Milos, s a védő végig is játszotta a 2-2-vel záruló meccset. Teljesítménye átlagos volt, mégis megsemmisítő kritikát kapott.

Kerkez Milos végigjátszotta a Fulham elleni meccset Fotó: Gaspafotos/MB Media

A meccs után a Liverpool BL-győztes legendája, a tévés szakértőként dolgozó Jamie Carragher szállt bele Kerkezbe. A válogatott játékost a drukkerek által évekig gúnyolt Darwin Nunezhez hasonlította. Az uruguayi csatár 2022-ben nagy reményekkel érkezett, ám inkább csak küzdött, a kapu előtt pedig sokszor szerencsétlenkedett.

Trent Alexander-Arnold nagyon hiányzik, ő olyan, mintha Kevin De Bruyne lenne a jobbhátvéd. Kerkezt nézve pedig olyan, mintha Darwin Nunez lenne a balhátvéd

- hangzott a kínos kritika a védőről, Carragher meg is indokolta véleményét.

Kissé őrült. Nem gondolja át, hogy mit csinál a labdával, hogyan játszik össze a többi játékossal. Csak lehajtja a fejét és fut a labdával, sosem emeli fel a fejét és nem ad passzokat. Sokat kell még fejlődnie.

Kerkez előtt Robertson a példa

A Fulham-Liverpool bajnoki után Jamie Carragher kiemelte, Kerkez posztriválisa, Andy Robertson ma már kedvenc a Liverpoolban, pedig az ő karrierje sem indult fényesen a Vörösök mezében. Ez is mutatja, a magyar játékosnak még van esélye az áttörésre.