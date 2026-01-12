Megszakad a szív: tragikusan fiatalon elhunyt a tehetséges csatár

Az észak-walesi CPD Llannefydd csapata a közelmúltban jelentette be a lesújtó hírt, hogy mindössze 23 évesen elhunyt Morgan Jones csatár. A klub egy mindenki által szeretett játékosként jellemezte a fiatalt, aki mindig 100%-ot nyújtott. A tragédiát követően a többi játékos és a rivális klubok is előálltak, hogy tisztelegjenek a csatár emléke előtt.

Megható közleményben búcsúzott elhunyt játékosától a klub

Mély szomorúsággal közöljük a lesújtó hírt, miszerint a CPD Llannefydd csatára, Morgan Jones tragikus módon életét vesztette a múlt héten, 23 éves korában. Morgan értékes csapattársunk és a klubunk szeretett tagja volt. Nagyon fog hiányozni. Nagyszerű ember volt, aki mindig 100%-ot nyújtott, és aki örökké a CPD Llannefydd család része lesz

- olvasható a megható közleményben, a Daily Star beszámolója szerint.