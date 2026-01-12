Borzalmas tragédia: fiatalon meghalt a Dancing With The Stars sztárja

Megrázta a rajongókat és a brazil szórakoztatóipart a tragikus hír: 47 éves korában elhunyt Leo Blanco, a Dancing With The Stars brazil változatának ismert táncosa és koreográfusa. A sztárra pénteken találtak rá holtan curitibai lakásában: halálának pontos oka egyelőre nem ismert.

Elhunyt a Dancing With The Stars ikonja / Fotó: freepik.com

A Dancing with the Stars sztárját gyászolják

Leo Blanco a Dança dos Famosos című műsorban vált országosan ismertté, amely a Strictly Come Dancing brazil megfelelője. Cascavel városában nőtt fel, Dél-Brazíliában, és már fiatalon a tánc rabjává vált. Egyetemi évei alatt két tánctársulatot vezetett, később pedig személyi edzőként is dolgozott.

Halálhíre után sorra érkeztek a megható búcsúüzenetek. Mariana Xavier színésznő, aki 2017-ben lépett színpadra vele a műsorban, a közösségi oldalán így emlékezett meg róla:

Ő volt a tanárom a Danca dos Famososban, de ennél sokkal több is: a legjobb partner, akivel valóra válthattam egy álmot, egy olyan álmot, ami az övé is volt.

A táncos olyan hírességekkel dolgozott még együtt, mint Luísa Sonza énekesnő, akivel 2020-ban a kilencedik helyig jutottak, valamint Lucy Ramos, akit győzelemre segített a műsorban. Később Reginaldo Sama váltotta őt a produkcióban.

Rajongói és barátai döbbenten búcsúztak tőle az Instagramon.

Nem hiszem el, hogy elmentél. Olyan kedves ember voltál!

– írta egyikük, míg mások a szívét, emberségét és inspiráló személyiségét emelték ki.

Leo Blanco nemcsak a parketten, hanem a közösségi médiában is aktív volt: gyakran osztott meg edzőtermi videókat, nyaralós fotókat, és rendszeresen lenyűgözte követőit a kifogástalan fizikumával - írja a Mirror.