Mohamed Szalah bosszút akar állni liverpooli csapattársán

Hiába alkottak éveken át veszélyes párost Liverpoolban, az egyiptomi Mohamed Szalah és a szenegáli Sadio Mané finoman szólva sem voltak soha a legjobb barátok. Főleg, amikor válogatott mezt húztak magukra. Szerdán pedig újra találkoznak egymással a Szenegál-Egyiptom Afrikai Nemzetek Kupája elődöntőjében (18:00).

Szalah a Szenegál-Egyiptom Afrikai Nemzetek Kupája-elődöntőn találkozik újra Manéval / Fotó: NurPhoto / Getty Images

Bár Szalah és Mané sokáig ugyanazokért a sikerekért küzdöttek klubszínekben – korábban mindketten elhódították a Premier League Aranycipőjét –, a válogatottban eddig nagyon ellentétesre sikerült a karrierjük.

Jobban ismertem ezt a két srácot, mint bárki más. Sosem voltak legjobb barátok. Hármunknak nagyon különböző személyisége volt, Mané volt a legrobbanékonyabb, az én szerepem pedig a béketeremtő volt. Ritkán láttam őket beszélgetni. De mindig a legnagyobb profizmussal viselkedtek

– fogalmazott a Szalah, Mané kettősről a Liverpool korábbi támadója, Roberto Firmino.

A Szalah-Mané ellentét Liverpoolban még egy Burnley elleni meccsen csúcsosodott ki, amikor az egyiptomi támadó úgy döntött egy szituációban, hogy nem passzol a nyilvánvaló gólhelyzetben lévő szenegáli társának, inkább ő lövi kapura a labdát, de elrontotta. Mané nem hagyta annyiban a történteket, amikor a csapat akkori edzője, Jürgen Klopp lecserélte őt, a kispadon idegesen rugdosódott. Érzelmi kitörése pedig kétségtelenül csapattársa önzőségének szólt.

Szenegál-Egyiptom: Mané ellen Szalah

Míg Szalah góljainak a száma messze felülmúlja Manéét, a szenegáli cserébe képes volt sikereket elérni hazája válogatottjában. Az egyiptominak ez még várat magára – írja a Mirror. Mané jelenleg hatodszor, Szalah pedig ötödször szerepel az Afrikai Nemzetek Kupáján, legutóbb négy évvel ezelőtt találkoztak egymással a döntőben. 2022-ben Szenegál tizenegyespárbajt követően legyőzte az egyiptomiakat. Sőt, a két csapat még ugyanabban az évben a világbajnokságra való kijutásért is találkozott egymással, és az oda-visszavágós összecsapást is a szenegáliak nyerték, ugyancsak tizenegyesekkel. Szalah-nak tehát van miért bosszút állnia a szerdai elődöntőben. Már csak azért is, mert az az álma, hogy ő is megnyerje az Afrikai Nemzetek Kupáját. Bár Egyiptomnak ez már hétszer sikerült, ezek a győzelmek mind a 33 éves támadó 2011-es válogatottbeli bemutatkozása előtt születtek.