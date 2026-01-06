Szalah mindent eldöntött, nem megy vissza Liverpoolba

Tovább csúszik Mohamed Szalah visszatérése Liverpoolba. Miközben a Vörösök idén még nyeretlenek – a Leeds és a Fulham ellen is döntetlent játszottak –, addig az egyiptomi támadó a válogatottal továbbjutott az Afrikai Nemzetek Kupája negyeddöntőjébe. A mindent eldöntő találatot a 33 éves focista szerezte, amivel az is kiderült, hogy egy ideig még biztosan nem megy vissza klubcsapatához.

Mohamed Szalah egyelőre nem tér vissza a klubcsapatához / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Mohamed Szalah marad Afrikában

Szalah december óta vesz részt a tornán Egyiptom válogatottjával, és már így is kihagyta a Liverpool elmúlt négy mérkőzését. Sőt, mivel hosszabbításban Benint is legyőzték a nyolcaddöntőben 3-1-re, menetelnek tovább. A mindent eldöntő, harmadik találatot ráadásul éppen a 33 éves támadó szerezte a mérkőzés 124. percében.

Egyiptom továbbjutása egyben azt is jelenti, hogy Szalah nem tér vissza egyhamar Liverpoolba, és most inkább arra készül, hogy hazája színeiben pályára lépjen az Afrikai Nemzetek Kupája-negyeddöntőjében. Az egyiptomiak szombaton az Elefántcsontpart–Burkina Faso mérkőzés győztesével csapnak majd össze, így Szalah még biztosan kihagyja az Arsenal elleni Premier League- mérkőzést, és valószínűleg a Barnsley elleni FA-kupa találkozót is, amit január 12-én, két nappal az Afrikai Nemzetek Kupája-negyeddöntő után rendeznek meg – írja a Liverpool Echo.

Sőt, ha Egyiptom bejut az elődöntőbe, újabb Liverpool-meccseket hagyhat ki Szalah, ugyanis a tornán bronzmérkőzést rendeznek az elődöntők veszteseinek, egy nappal a január 18-i döntő előtt.