Ennyi volt, megdöbbentő fordulatot vett Mohamed Szalah jövője

Megdöbbentő fordulatot vett a Liverpool egyiptomi támadójának sorsa. Nagyon úgy fest, hogy Mohamed Szalah jövője egyelőre mégsem tartogat új kihívást és marad Liverpoolban, miután a szaúdi klubok érdeklődése elmúlt.
Mint ismert, Szalah Liverpoolból való távozásának legvalószínűbb célállomása Szaúd-Arábia volt, miután nyilvánosan kritizálta Arne Slot vezetőedzőt egy interjúban. Állítólag az Al Hilal, az Al Nassr, az Al Ittihad, az Al Ahli és az Al Qadsiah is szemet vetett az egyiptomi focistára. Úgy tűnik azonban, ahogy az idő múlásával enyhültek a feszültségek Szalah és Slot között, úgy a közel-keleti érdeklődés is alábbhagyott – legalábbis egyelőre.
A szaúdi topklubok ugyanis januárban kevés lehetőséget látnak az üzletkötésre
– írja helyi forrásra hivatkozva a Mirror.
Az érdeklődés egyébként nem volt új keletű. A Liverpool 2023. szeptemberében egyszer már elutasította az Al-Ittihad 150 millió fontos (66,2 milliárd Ft) ajánlatát, és azóta is többször szembe kellett néznie a sztárjátékos Közel-Keletre igazolását firtató találgatásokkal.
Mohamed Szalah figyelme jelenleg viszont az Afrikai Nemzetek Kupájára összpontosul, ahol ugyan a harmadik csoportmérkőzésen pihentetés miatt nem lépett pályára, Egyiptom így is csoportelsőként jutott tovább a kieséses szakaszba.
Premier League – ahol nincs biztos pont
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.