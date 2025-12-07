Kiszivárgott a kapitány véleménye Slot és Szalah balhéjában, Szoboszlai kit támogat?

Nem elég, hogy a Liverpool a pályán is komoly nehézségekkel küzd, az öltözőben is egyre kaotikusabbá válik a helyzet. A Leeds elleni 3–3-as döntetlen után Arne Slot pozíciója bizonytalanabb, mint valaha: egyre több játékos kételkedik abban, hogy a holland szakember képes rendet teremteni a csapatban. Mohamed Szalah mérkőzést követő nyilatkozata világossá tette, hogy az ő és az edző viszonya gyakorlatilag helyrehozhatatlan. Most pedig a csapatkapitány, Virgil van Dijk is állást foglalt a belső konfliktusban.
A Liverpool ügyeiben jártas újságíró, James Wathland úgy tudja, hogy a holland védő nem honfitársa mellé állt, hanem Szalah pártját fogja. Ráadásul nincs egyedül: állítólag az öltöző több meghatározó alakja is az egyiptomi klasszist támogatja, és mindannyian szeretnék mielőbb leváltani Slottot.
Kérdés, kik lehetnek Szalah szövetségesei az ügyben. A már említett két klublegendán kívül Allison és Andy Robertson a csapat legrégebbi tagjai.. Utóbbinak külön oka is lehet a neheztelésre, hiszen Kerkez Milos érkezésével elveszítette stabil helyét a kezdőcsapatban, és mostanában többnyire csereként kap szerepet.
A magyar középpályás eddig semmi jelét nem adta annak, hogy támogatná az edző menesztését, ugyanakkor a Leeds elleni mérkőzés után a padon ülő Szalah volt az első, aki odalépett hozzá vigasztalni. Szoboszlai meccset követő nyilatkozata, arról árulkodik, hogy nincs teljes mértékben Slot ellen, mivel utalt arra, hogy a csapat együtt fog kimászni a gödörből.
Szoboszlai gólja a Leeds ellen:
