"Mindenki nézzen magába" - Szoboszlai Dominik kőkeményen üzent csapattársainak a dráma után

A második félidőben 2-0-ra, majd Szoboszlai Dominik góljával 3-2-re is vezetett a Liverpool Leedsben, a 96. percben mégis 3-3-ra alakult a drámai angol bajnoki. A Pool egy megnyert meccsen bukott két pontot, s továbbra is rossz formában van. Szoboszlai Dominik szerint eljött az idő az önvizsgálatra.
A magyar játékos a Sky Sportsnak nyilatkozott a meccs után.
"Azt hittük vajon megvan a meccs? Az egyenlítésük után jól reagáltunk, mégis megint pontokat veszítettünk. A hibáink miatt bűnhődünk"
- mondta Szoboszlai, aki szigorúan beszélt arról, mi lesz most.
Ami az öltözőben történik, az ott is marad. Nem tartozik a nyilvánosságra. Most szépen hazamegyünk, mindenki nézzen magába. Tegye fel a kérdést mindenki magának, jól végeztem-e a dolgomat. Ha a válasz igen, akkor csináljuk tovább, s a pillanat újra a miénk lesz
- mondta Szoboszlai.
Érdekesség hogy Mohamed Szalah sorozatban harmadszor maradt a kispadon, sőt, be sem állt. Arne Slot ugyan benntartott egy cserelehetőséget, mégsem számított az egyiptomi csatárra. Az ő helyén Szoboszlai Dominik csapata egyik legjobbja volt.
Szoboszlai Dominik gólja
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.