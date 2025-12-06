"Mindenki nézzen magába" - Szoboszlai Dominik kőkeményen üzent csapattársainak a dráma után

A második félidőben 2-0-ra, majd Szoboszlai Dominik góljával 3-2-re is vezetett a Liverpool Leedsben, a 96. percben mégis 3-3-ra alakult a drámai angol bajnoki. A Pool egy megnyert meccsen bukott két pontot, s továbbra is rossz formában van. Szoboszlai Dominik szerint eljött az idő az önvizsgálatra.

Szoboszlai Dominik itt még azt hihette, gőztes gólt szerzett Fotó: Liverpool FC

A magyar játékos a Sky Sportsnak nyilatkozott a meccs után.

"Azt hittük vajon megvan a meccs? Az egyenlítésük után jól reagáltunk, mégis megint pontokat veszítettünk. A hibáink miatt bűnhődünk"

- mondta Szoboszlai, aki szigorúan beszélt arról, mi lesz most.

Ami az öltözőben történik, az ott is marad. Nem tartozik a nyilvánosságra. Most szépen hazamegyünk, mindenki nézzen magába. Tegye fel a kérdést mindenki magának, jól végeztem-e a dolgomat. Ha a válasz igen, akkor csináljuk tovább, s a pillanat újra a miénk lesz

- mondta Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik Szalah helyén játszott

Érdekesség hogy Mohamed Szalah sorozatban harmadszor maradt a kispadon, sőt, be sem állt. Arne Slot ugyan benntartott egy cserelehetőséget, mégsem számított az egyiptomi csatárra. Az ő helyén Szoboszlai Dominik csapata egyik legjobbja volt.

Szoboszlai Dominik gólja