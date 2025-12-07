Döntöttek Arne Slot sorsáról, a szurkolóknál betelt a pohár

Szoboszlai Dominik idei második bajnoki gólját szerezte a Leeds-Liverpool Premier League mérkőzésen, de végül ez sem volt elég a három ponthoz. Pedig Arne Slot csapata a második félidőben 2-0-ra is vezetett, viszont a hazaiaknak kétszer is összejött az egyenlítés, végül 3-3 lett a vége. A Vörösök vesszőfutása ezzel tovább folytatódik, és könnyen lehet, hogy a következő mérkőzésen már nem a holland vezetőedző fog a kispadon ülni.
A holland szakember a meccs után azt mondta, nem az ő személye a fontos.
Ez nem rólam szól. Ez rólunk és a szurkolóinkról.
- mondta Slot, aki szerint együtt kell ebből a helyzetből kikecmeregniük.
A Liverpool-szimpatizánsok türelme láthatóan elfogyott Arne Slottal szemben, amit a találkozót követően a közösségi médiában is nyíltan hangoztattak:
„Slotnak távoznia kell, fogalma sincs, hogyan hozza rendbe ezt a csapatot” – fakadt ki az egyik drukker.
„Slot, köszönjük a tavalyi bajnoki címet, de eljött az idő, hogy búcsút intsünk neked – és ha lehet, Konatét is vidd magaddal” – írta egy másik.
Valaki mutassa már meg az edzőnek a kijáratot; szívesen segítek összepakolni, csak tűnjön el innen minél hamarabb
– fogalmazott egy harmadik.
Másfél héttel ezelőtt szivárgott ki, hogy a klub vezetősége három mérkőzést (West Ham, Sunderland, Leeds) adott a vezetőedzőnek, hogy javítson az eredményeken. Állítólag az elvárás minimum 7 pont volt, ezt nem sikerült teljesítenie Slotnak, hiszen csak egy győzelemre és két döntetlenre futotta. Valószínűleg már vasárnap válságstábot hívnak össze Liverpoolban, és könnyen lehet, hogy már a következő bajnoki forduló előtt új edzőt ültetnek a kispadra.
A Liverpool harmadik gólját szerző magyar klasszis végigjátszotta a mérkőzést, és ismét a csapat egyik legjobbja volt, amit a szurkolók is észrevettek:
"Ekitiké és Szoboszlai egyaránt rászolgáltak volna a győzelemre. Szoboszlai egész mérkőzésen két másik középpályás munkáját végezte el” – írta egy elismerő kommentelő.
Amikor igazán nagy a nyomás, egyedül Szoboszlai az, akire mindig számíthatunk, a többiek tehetetlenek az ilyen helyzetekben.
– fogalmazott egy másik.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
