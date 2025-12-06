Drámai végjáték: Szoboszlai sem tudta megmenteni a Liverpoolt

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Leeds-Liverpool találkozón a Premier League 15. fordulójában. Érdekesség, hogy Mo Szalah zsinórban a harmadik mérkőzésen maradt ki Arne Slot kezdőcsapatából. A holland vezetőedző számos különböző kezdőcsapattal próbálkozott az utóbbi időszakban, de egyelőre nem jön ki a lépés a címvédő számára. A kiesés elkerüléséért küzdő Leeds ellen is folytatódott ez a minta az első félidőben: bár a Vörösök irányítottak, igazán nagy helyzeteket nem tudtak kialakítani.
A hazaiak hibátlanul lehozták az első játékrészt, viszont a szünet után néhány perc alatt teljesen összeroskadtak. A 48. percben egy eladott labdára Hugo Ekitiké csapott le, aki egy az egyben törhetett kapura, és a jobb alsóba lőtt (0-1). Két perccel később ismét a francia csatár került főszerepbe: Conor Bradley pontos beadásánál megelőzte a kapust, és kis szerencsével a hálóba pattant róla a labda (0-2).
A 70. percben már a hazaiak támadtak: Gnonto az alapvonalhoz vezette a labdát, Konaté becsúszva próbálta szerelni, a labdát nem találta el, csak a támadó lábát. Rövid VAR-vizsgálat után pedig a játékvezető a büntetőpontra mutatott. Calvert-Lewin lövésénél Allisonnak nem volt esélye (1-2). A 75. percben jött az igazi hidegzuhany a Liverpool számára: Stach kapta a labdát a tizenhatoson belül, és a kapu jobb oldalába bombázott (2-2).
Ezzel még nem volt vége, ugyanis a 80. percben egy villámgyors támadás végén Szoboszlai Dominik kapott remek labdát Gravenberchtől, és a magyar klasszis roppant higgadtan a hosszú sarokba lőtt (2-3). Ez volt a magyar válogatott csapatkapitányának második gólja idén az angol élvonalban, legutóbb az Arsenal ellen talált be szabadrúgásból.
A végső dráma a 96.percben jött: Egy szöglet utána Tanaka vágta kapuba a lecsorgó labdát (3-3), ezzel újabb értékes pontokat vesztett a Liverpool és már tíz pontos hátrányban van a listavezető Arsenal mögött. Könnyen lehet, hogy ez volt Arne Slot utolsó meccse a klub kispadján.
