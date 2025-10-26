Mohamed Szalah vérig sértett mindenkit, nem kímélik a szurkolók

Nem először fordul elő, hogy Mohamed Szalah nehezen viseli a mellőzést, de ezúttal úgy tűnik, végleg betelt nála a pohár. A Frankfurt elleni, 5–1-re megnyert BL-találkozón Arne Slot vezetőedző csupán csereként számított rá – ami, ha hinni lehet a jeleknek, vérig sértette az egyiptomi klasszist. A meccs után Szalah kitörölte „a Liverpool labdarúgója” titulust az Instagram-bemutatkozásából, és több, a klubhoz köthető posztját is eltávolította.
A szombati, Brentford elleni Premier League-meccsen ugyan már visszakerült a kezdőbe, és gólt is szerzett Szoboszlai Dominik gólpasszából, ám ez sem enyhítette a szurkolók haragját. A Liverpool 3–2-es vereséget szenvedett, és az egyiptomi támadót az angol lapok többsége a leggyengébbek közé sorolta – több helyen a 5-os értékelést is alig kapta meg. - írta a Liverpool.com.
A közösségi médiában pedig továbbra is záporoznak felé a „takarodj” típusú üzenetek, sokan árulásként élik meg a viselkedését.
A Liverpool az utóbbi hetekben mélyrepülésben van, sorozatban negyedik bajnoki vereségét szenvedte el, és miközben a szurkolók egy része már a csapat edzőjét is bírálja, Szalah továbbra is célkeresztben van. Úgy tűnik, az egyiptomi klasszis és a klub kapcsolata újabb nehéz időszakhoz érkezett – kérdés, hogyan lehet ebből visszaút.
