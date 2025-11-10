Szomorú bejelentés Liverpoolban, Arne Slot máris lemondott az aranyról?

Két győzelem után fájó pofont kapott a Liverpool. Úgy tűnt, a gárda az Aston Villa és a Real Madrid elleni sikerekkel visszatért a nyerő útra, a Manchester City otthonában azonban Arne Slot angliai munkásságának eddigi legsúlyosabb verésébe szaladt bele a Pool. A hazaiak 3-0-ra nyertek, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milos csereként próbált segíteni. A vezetőedző a meccs után őszintén beszélt a Vörösök jelenlegi céljairól.
A Premier League-ben címvédő gárda 11 forduló alatt az ötödik vereségét szenvedte el, ez már most több, mint az aranyérmes szezonban (akkor négy volt összesen a 38 forduló alatt). Arne Slot szerint nem is téma most a címvédés.
Sokat veszítettünk. A legutolsó dolog, amiről most beszélnünk kellene, az a bajnoki cím. Az a feladat, hogy meccsről meccsre eredményeket hozzunk, mielőtt egyáltalán a bajnoki versenyfutásról beszélnénk. A valóság az, hogy most a nyolcadik helyen állunk
- mondta Slot, aki szerint a 19. forduló után lehet reálisan értékelni a tabellát, amikor már az összes csapat játszott egymással.
"Fejlődnünk kell. Meccseket kell nyerni, eredmények kellenek, minden másról csak azután lehet beszélni."
- mondta a holland szakember.
A tabellán a Liverpool jelenleg csak a nyolcadik, a riválisok közül az éllovas Arsenal nyolc, a második helyezett Manchester City négy ponttal előzi meg a Vörösöket.
