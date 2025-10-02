Nem tud hibázni a Fradi ellenfele, egy helyen a BL-meccsek eredményei

A második találkozóját is megnyerte a Qarabag a Bajnokok Ligája főtábláján. Az azeri csapat a selejtezőben a Fradit búcsúztatta, majd 3-2-re nyert a Benfica otthonában, most pedig otthon verte 2-0-ra a dán Köbenhavnt. A szerdai BL-meccsek eredményei közül kitűnik még a tartalékos címvédő Paris Saint-Germain barcelonai sikere.
Qarabag (azeri)-Köbenhavn (dán) 2-0 (1-0)
gól: Zoubir (28.) Addai (84.)
Union St.Gilloise (belga)-Newcastle United (angol) 0-4 (0-2)
gól: Woltemade (17.), Gordon (43., 64., mindkettő 11-esből), Barnes (81.)
Monaco (francia)-Manchester City (angol) 2-2 (1-2)
gól: Teza (15.), Dier (90., 11-eből), illetve Haaland (18., 44.)
Arsenal (angol)-Olympiakosz (görög) 2-0 (1-0)
gól: Martinelli (12.), Saka (92.)
Barcelona (spanyol)-Paris Saint-Germain (francia) 1-2 (1-1)
gól: Torres (19.) illetve Mayulu (38.), Ramos (90.)
Bayer Leverkusen (német)-PSV Eindhoven (holland) 1-1 (0-0)
gól: Kofane (65.), illetve Saibari (62.)
Borussia Dortmund (német)-Athletic Bilbao (spanyol) 4-1 (1-0)
gól: Svenson (28.), Chukwuemeka (50.), Guirassy (82.), Brandt (91.) illetve Guruzeta (61.)
Napoli (olasz)-Sporting (portugál) 2-1 (1-0)
gól: Höjlund (36., 79.), illetve L. Suárez (62., 11-esből)
Villarreal (spanyol)-Juventus (olasz) 2-2 (1-0)
gól: Mikautadze (18.), Veiga (90.) illetve Gatti (49.), Conceicao (56.)
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.