Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elmaradt a nagy találkozás a BL-ben, nagyot mentett a címvédő

PSG
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 22:55 / FRISSÍTÉS: 2025. október 01. 22:56
BarcelonaBL
A hajrában született a győztes gól a BL szerdai rangadóján. A Barcelona-PSG meccsen a tartalékos címvédő nyert.

Spanyolországban játszották a Bajnokok Ligája szerdai rangadóját, de elmaradt az Aranylabda-gála nagy visszavágója. A Barcelona-PSG meccsen a szavazáson második Lamine Yamal ott volt a pályán, párizsi oldalon azonban hiányzott a győztes Ousmane Dembelé. Az újdonsült aranylabdás mellett a BL-címvédő több kulcsemebere is hiányzott sérülés miatt, a franciák így is nyertek.

Yamal veszélyes volt, de gólt nem szerzett a Barcelona-PSG meccsen
Yamal veszélyes volt, de gólt nem szerzett a Barcelona-PSG meccsen Fotó: Anadolu via AFP

Az első félidőben Ferran Torres szerzett vezetést a katalánoknak, de még a szünet előtt egyenlített a 19 éves Senny Mayulu

A hajrában dőlt el a Barcelona-PSG csata

Amikor már mindenki belenyugodott a döntetlenbe, érkezett a portugál Goncalo Ramos, aki a 90. percben megszerezte a PSG győztes gólját. A címvédő 2-1-re nyert Barcelonában.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu