Elmaradt a nagy találkozás a BL-ben, nagyot mentett a címvédő

Spanyolországban játszották a Bajnokok Ligája szerdai rangadóját, de elmaradt az Aranylabda-gála nagy visszavágója. A Barcelona-PSG meccsen a szavazáson második Lamine Yamal ott volt a pályán, párizsi oldalon azonban hiányzott a győztes Ousmane Dembelé. Az újdonsült aranylabdás mellett a BL-címvédő több kulcsemebere is hiányzott sérülés miatt, a franciák így is nyertek.
Az első félidőben Ferran Torres szerzett vezetést a katalánoknak, de még a szünet előtt egyenlített a 19 éves Senny Mayulu.
Amikor már mindenki belenyugodott a döntetlenbe, érkezett a portugál Goncalo Ramos, aki a 90. percben megszerezte a PSG győztes gólját. A címvédő 2-1-re nyert Barcelonában.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
