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A frászt hozta a Barca-szurkolókra a vagány bombázó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors dani olmo
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 05:00
ArsenalLaura Ablafoci-vb 2026Barcelonaköltözés
Attól féltek a Barcelona hívei, hogy Dani Olmo az Arsenalhoz igazol. Erre a szerelme, Laura Abla Schmitt a költözés miatt bosszankodott.
LL
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Miközben Dani Olmo a spanyol válogatott tagjaként javában készül a csütörtökön kezdődő amerikai-kanadai-mexikói labdarúgó-világbajnokságra, klubja, az FC Barcelona háza táján az a hír járja, hogy a torna után szedi a sátorfáját és az angol bajnok, budapesti Bajnokok Ligája-döntős Arsenalhoz igazol a katalánoktól. Német barátnője, Laura Abla Schmitt a pletykák hallatán akcióba lendült és rendesen ráijesztett a Barca-rajongókra.

Laura Abla Schmitt megviccelte Dani Olmo és a Barcelona szurkolóit: nem Londonba költöznek, csak a katalán fővároson belül
Laura Abla Schmitt megviccelte Dani Olmo és a Barcelona szurkolóit: nem Londonba költöznek, csak a katalán fővároson belül
Fotó: NurPhoto

A kalandos múltú, nehéz sorsú és bevállalós influenszer a podcastjében az előttük álló, megterhelő költözésről mesélt. 

Miután Londonban az Arsenal norvég játékmestere, Martin Ödegaard esetleges távozása és pótlása került szóba, az új barcelonai erősítés, Anthony Gordon pedig akár Olmo utódaként is számításba jöhet, Laura csacsogása olaj volt a tűzre.

Laura Abla Schmittre maradt a költözködés

Költözünk, ezért totál stresszben vagyok. Már nincs mit felvennem. A pizsamámban vagyok, három napja ebben is alszom. Minden mást bedobozoltam. Beleizzadtam, de három napja nem zuhanyoztam, mert már egy törölközőm sincs. Ez botrányos. Életünk legkaotikusabb költözése

– sopánkodott Dani Olmo szerelme, majd kibökte a Barca-szurkolók megnyugtatására: nem Londonba, csak egy másik barcelonai házba költöznek át.

A drukkerek tehát megnyugodhatnak, de a zűrös előéletű Laura ettől még ideges. A 2024-es Európa-bajnokságon győztes, (társ)gólkirály futballista indulása előtt a pakolás helyett nyaraltak pár napot Mallorcán, így a költözés minden tennivalója a lányra maradt.

"Ez elég nagy ostobaság volt. Most itt ragadtam ezzel a sz*sggal. Ő elment a válogatotthoz, itt meg még semmi sincs kész" – fakadt ki Laura "Abla", aki már több mint három éve él együtt a lipcsei focistaként megismert Olmóval, és bár korábban is sokat győzködték, csak pár hete vállalt először aktfotózást.

 

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