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Foci-vb napi program: berobban Szoboszlai szülinapos barátja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világbajnokság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 08:45
spanyolországmohamed szalah
Hétfőn újabb két csoport mutatkozik be a világbajnokságon. A foci-vb programjában megérkezik az Európa-bajnok Spanyolország és Mohamed Szalah is.

Két csoport, összesen nyolc válogatott mutatkozik be magyar idő szerint hétfőn este és kedd hajnalban a világbajnokságon. A foci-vb programjában láthatjuk az Európa-bajnok Spanyolország mellett Egyiptomot is, az észak-afrikai együttesben 34. születésnapján lép pályára Mohamed Szalah. Szoboszlai Dominik jó barátjának ez lesz a második világbajnoksága, korábban 2018-ban Oroszországban szerepelt, akkor a csoportkörben esett ki a gárdával.

foci-vb program szalah
Mohamed Szalah szerepet kap a foci-vb programjában Fotó: Jeff Vinnick - FIFA

A foci-vb programja hétfő estétől kedd hajnalig

Június 15., hétfő

H csoport: 
Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság, 18.00
G csoport: 
Belgium-Egyiptom, 21.00

Június 16., kedd

H csoport:
Szaúd-Arábia-Uruguay, 0.00
G csoport
Irán-Új-Zéland, 3.00

 

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