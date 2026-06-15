Foci-vb napi program: berobban Szoboszlai szülinapos barátja

Két csoport, összesen nyolc válogatott mutatkozik be magyar idő szerint hétfőn este és kedd hajnalban a világbajnokságon. A foci-vb programjában láthatjuk az Európa-bajnok Spanyolország mellett Egyiptomot is, az észak-afrikai együttesben 34. születésnapján lép pályára Mohamed Szalah. Szoboszlai Dominik jó barátjának ez lesz a második világbajnoksága, korábban 2018-ban Oroszországban szerepelt, akkor a csoportkörben esett ki a gárdával.

Mohamed Szalah szerepet kap a foci-vb programjában Fotó: Jeff Vinnick - FIFA

A foci-vb programja hétfő estétől kedd hajnalig

Június 15., hétfő

H csoport:

Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság, 18.00

G csoport:

Belgium-Egyiptom, 21.00

Június 16., kedd

H csoport:

Szaúd-Arábia-Uruguay, 0.00

G csoport

Irán-Új-Zéland, 3.00