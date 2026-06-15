Foci-vb napi program: berobban Szoboszlai szülinapos barátja

Két csoport, összesen nyolc válogatott mutatkozik be magyar idő szerint hétfőn este és kedd hajnalban a világbajnokságon. A foci-vb programjában láthatjuk az Európa-bajnok Spanyolország mellett Egyiptomot is, az észak-afrikai együttesben 34. születésnapján lép pályára Mohamed Szalah. Szoboszlai Dominik jó barátjának ez lesz a második világbajnoksága, korábban 2018-ban Oroszországban szerepelt, akkor a csoportkörben esett ki a gárdával.
Június 15., hétfő
H csoport:
Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság, 18.00
G csoport:
Belgium-Egyiptom, 21.00
Június 16., kedd
H csoport:
Szaúd-Arábia-Uruguay, 0.00
G csoport
Irán-Új-Zéland, 3.00
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.