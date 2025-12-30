Mohamed Szalah az egyiptomi válogatott kezdőjéből is kikerült

A Liverpool után az egyiptomi válogatott kezdőcsapatából is kikerült Mohamed Szalah, utóbbinak azonban teljesen más okai vannak. Mint ismert, a támadó többször is kispadra szorult Arne Slotnál a Vörösöknél nyújtott gyenge teljesítménye miatt, majd amikor nyíltan kritizálta a holland szakembert, kereten kívülre került. Ezek után utazott el az Afrikai Nemzetek Kupájára.
Szalah-ra a válogatottnál sem számítottak először, amikor a csapat még felkészülési mérkőzést játszott Nigéria legjobbjaival a torna előtt. Bár a Liverpool támadója addigra már csatlakozott az egyiptomiakhoz, a találkozó előtti edzést kihagyta, így a keretbe sem került be.
Ezt követően a Zimbabwe és a Dél-Afrika elleni csoportmérkőzéseken kezdőként kapott szerepet, és mindkétszer győztes gólt lőtt. Angola ellen viszont megint nem volt ott a kezdőben.
Azzal, hogy Egyiptom válogatottja megnyerte az első két csoportmérkőzését, bebiztosította a továbbjutását. Ezért fordulhatott elő, hogy Mohamed Szalah kimaradt a csapatból, Hoszám Haszan szövetségi kapitány ugyanis megragadta a lehetőséget, és a torna kieséses szakaszára pihentette legjobb játékosát. Az egyiptomiak egyébként így is 0-0-ás döntetlent játszottak Angola ellen, amivel első helyen jutottak tovább a csoportból.
Egyiptom január 5-én játssza a nyolcaddöntőt, a negyeddöntőkre pedig január 9-10. kerül sor. Az elődöntőket január 14-én játsszák, és ha Szalah csapata bejut a legjobb négy közé, akkor a támadó csak január 18. után tér vissza Liverpoolba, mivel a bronzmérkőzést is egy nappal a döntő előtt rendezik meg. Ez idő alatt a Vörösök öt mérkőzést játzanak: a Leeds, a Fulham, az Arsenal, a Barnsley és a Burnley ellen.
