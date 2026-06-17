Egész családja a lelátón szurkolt az utolsó vb-jén pályára lépő Lionel Messinek

Nem akármilyen erősítést kapott a foci-vb-n Lionel Messi a J csoportban tartott Argentína-Algéria meccsen a Kansas City Stadionban. A sztárért ugyanis a helyszínen szurkolt az egész családja: felesége, Antonela Roccuzzo, valamint három fiuk, Thiago, Mateo és Ciro. Az argentínok persze nem csak ennek köszönhetően arattak magabiztos, 3-0-s győzelmet, ugyanakkor bizonyos, hogy a családi támogatás is közrejátszott abban, hogy mesterhármassal bizonyította: egy héttel 39. születésnapja előtt még mindig a legjobbak közt van. Először a 17. percben egy távoli lövésből talált az algír kapuba, majd a 60-ban a Luca Zidane-ról kipattanó labdát rúgta be közelről, végül a 76. percben a 16-osról lőtt gólt.
Lionel Messi számára a mostani vb különös jelentőségű, hiszen úgy hírlik, ez lesz az utolsó világbajnokság, amin játszik. A sztárfocista felesége az Instagramon számolt be arról, miként szurkolták végig a meccset.
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