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Egész családja a lelátón szurkolt az utolsó vb-jén pályára lépő Lionel Messinek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors argentína
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 16:25
foci-vbLionel Messi
Szerettei mind ott voltak a sztárfocistával a stadionban. Lionel Messiék persze nem csak ezért arattak győzelmet.

Nem akármilyen erősítést kapott a foci-vb-n Lionel Messi a J csoportban tartott Argentína-Algéria meccsen a Kansas City Stadionban. A sztárért ugyanis a helyszínen szurkolt az egész családja: felesége, Antonela Roccuzzo, valamint három fiuk,  Thiago, Mateo és Ciro. Az argentínok persze nem csak ennek köszönhetően arattak magabiztos, 3-0-s győzelmet, ugyanakkor bizonyos, hogy a családi támogatás is közrejátszott abban, hogy mesterhármassal bizonyította: egy héttel 39. születésnapja előtt még mindig a legjobbak közt van. Először a 17. percben egy távoli lövésből talált az algír kapuba, majd a 60-ban a Luca Zidane-ról kipattanó labdát rúgta be közelről, végül a 76. percben a 16-osról lőtt gólt.

Lionel Messi mesterhármasát élőben nézte végig a családja
Lionel Messi mesterhármasát élőben nézte végig a családja
Fotó: AFP

Lionel Messi mesterhármasát élőben nézte végig a családja

Lionel Messi számára a mostani vb különös jelentőségű, hiszen úgy hírlik, ez lesz az utolsó világbajnokság, amin játszik. A sztárfocista felesége az Instagramon számolt be arról, miként szurkolták végig a meccset.

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